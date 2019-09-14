Son Dakika Haberleri: Erkekler Dünya Boks Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Erkekler Dünya Boks Şampiyonası

12 dakika önce

Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Batuhan Çiftçi, tur atladı.

Erkekler Dünya Boks Şampiyonası, System.String[]

Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Batuhan Çiftçi, tur atladı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen şampiyonanın 6. gününde üç milli sporcu ringe çıktı.

Organizasyonda 52 kiloda mücadele eden Batuhan Çiftçi, Ukraynalı rakibi Maksym Fatych'i mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

Tuğrulhan Erdemir, 63 kiloda Tacikistan'dan Bakhodur Usmonov'a, Serhat Güler ise 75 kiloda Slovak Andrej Csemez'e mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Şampiyonada yarın 81 kiloda Bayram Malkan ve 91 kiloda Berat Acar ikinci tur maçları için ringe çıkacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 08:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan, ABD'ye resti çekti: Sabrımız taşarsa başımızın çaresine bakarız
Suriyelileri 'sigortasız çalıştırmak'tan 65 bin lira ceza kesildi Kırıp dökmenin serbest olduğu "stres odalı" otel Telefon dolandırıcıları, eşi ölen kadının yetim maaşını dolandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 20:31:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erkekler Dünya Boks Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]