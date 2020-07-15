Erken yaşta evlilik yapan binlerce mağdur 'af' istiyor - Son Dakika

Erken yaşta evlilik yapan binlerce mağdur 'af' istiyor

Kırıkkale'deki aileler, erken yaşta evlenen ve doğum yaptıkları sırada şikayet edilmelerinin ardından açılan kamu davası sonucu cezaevine giren eşleri için 'af' istiyor.

Kırıkkale'deki aileler, erken yaşta evlenen ve doğum yaptıkları sırada şikayet edilmelerinin ardından açılan kamu davası sonucu cezaevine giren eşleri için 'af' istiyor.

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Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Parkında çocuklarıyla bir araya gelen kadınlar, eşlerinin cezaevinden çıkmalarını istiyor. Korona virüs tedbirleri alınarak yapılan basın açıklamasında, ülke genelinde 8 bin gencin ve 16 bin çocuğun mağdur olduğu belirtildi.

"Biz sadece ayda 45 dakika aile olabiliyoruz"

Burada ağabeyi ve diğer yakınları için toplandıklarını dile getiren Hülya Kızılçiçek, "Burada ağabeyim ve diğer yakınları için toplanmış bulunuyoruz. 8 bin genç evlilik mağduru çözüm bekliyor. Evlatlarımız babalarıyla geçecek günlerin hayallerini kuruyor. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanımız Abdul Hamit Gül'e, Anayasa Komisyon Başkan Vekilimiz Ali Özkaya'ya, AK Parti Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Özkaya'ya, Devlet Bahçeli'ye, İnsan Hakları İnceleme Komisyon Sözcüsü Osman Nuri Gülaçar'a, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'e sesleniyorum; 8 bin evlilik mağduru genç çözüm bekliyor. Biz sadece ayda 45 dakika aile olabiliyoruz. 45 dakikada bir aile nasıl mutlu olduğunu görebilse bunu size hayatta anlatamam, dayanamazsınız. Sizden hukuka, vicdana uygun bir çözüm istiyoruz. En kısa zamanda tahliye müjdesi bekliyoruz. Gözyaşlarımız dinsin artık" dedi.

"16 bin çocuk babasız büyüyor"

8 yıl önce eşiyle severek evlendiğini kaydeden Feslihan Gültok, "Eşimle 8 yıl önce severek evlendim. Eşim şu anda cezaevinde görüşe gidip geliyorum, canımdan can gidiyor. Resmi nikahlı eşim tecavüzcüm olarak gözüküyor. Çocuğum oldu ailem oldu derken eşim cezaevine girdi. Eşim içeride mağdur, biz dışarıda mağduruz. Buradan Cumhurbaşkanımıza, yetkililerimize, halkımıza sesleniyoruz. Lütfen sesimizi duyun artık. Bizim gibi 8 bin aile mağdur. 16 bin çocuk babasız büyüyor. Çocuğum 'babam nerede' dediğinde artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Erken evliliğin önü açılsın istemiyoruz. Sadece geçmişe yönelik bu 8 bin aile affedilsin istiyoruz" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erken yaşta evlilik yapan binlerce mağdur 'af' istiyor - Son Dakika

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