Ermenek'te market denetimleri - Son Dakika
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Ermenek'te market denetimleri

12.03.2022 13:59
Ermenek'te market denetimleri

Karaman'ın Ermenek ilçesinde marketlere yönelik denetim yapıldı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde marketlere yönelik denetim yapıldı.

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu yaptığı yazılı açıklamada, ilçe merkezindeki marketlerde stokçuluk ve fahiş fiyata yönelik kontroller gerçekleştirildiğini belirtti.

Vatandaşın mağdur olmaması için Ermenek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinin süreceğini anlatan Zorlu, "Özellikle ilçede yağ ve gıda üzerine stokçuluğun önüne geçmek amacıyla, merkezde bulunan market ve depolarda denetimler devam etmektedir. Denetimlerde fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda usulsüzlük yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor. Depolarında yağ ve temel gıda maddelerini stokladıkları ve yağ ürünlerinde fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen marketler hakkında cezai işlem uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

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Zabıta Müdürlüğü, Ermenek, Karaman, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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