Ermenistan, Azerbaycan'dan 8.5 Ton Tahıl İthal Etti

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, 2025 yılında ve bu yılın başında Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a toplam 8 bin 455 ton tahıl taşındığını açıkladı.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2025 yılında ve bu yılın başında Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a ithal edilen ürünleri açıkladı. geçtiğimiz yıl Azerbaycan toprakları üzerinden demiryolu yoluyla Ermenistan'a 6 bin 580 ton tahıl girdiğini vurgulayan Papoyan, "Bunun bin tonu Kazakistan menşeli, 5 bin 580 tonu ise Rusya menşelidir. Ayrıca bin 210 ton Azerbaycan menşeli benzin ithal edildi" ifadelerini kullandı.

"4 bin 103 ton daha yolda"

Ermeni bakan "8 Ocak itibariyle Azerbaycan toprakları üzerinden demiryolu ile Ermenistan'a 8 bin 485 ton Rus menşeli tahıl girdi ve 4 bin 103 ton daha yoldadır" ifadelerini kullanırken 7 bin 600 ton Azerbaycan menşeli petrolün de yolda olduğunu belirterek bunun 6 bin 100 tonu benzin, 1 bin 500 tonun ise dizel olduğunu sözlerine ekledi.

"Fiyatlarda düşüş bekleniyor"

Ermenistan Ekonomi Bakanı Papoyan, geçen ayın fiyatlarıyla kıyaslandığında benzin ve dizel fiyatlarında litre başına 80 dram kadar düşüş beklendiğini ifade ederek "Bu gelişmeler doğrultusunda, petrol ürünleri satan diğer şirketlerin de fiyat indirimi yönünde çalıştığını memnuniyetle karşılıyorum" dedi. - ERİVAN