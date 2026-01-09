Ermenistan, Azerbaycan'dan 8.5 Ton Tahıl İthal Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Ermenistan, Azerbaycan'dan 8.5 Ton Tahıl İthal Etti

09.01.2026 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan Ekonomi Bakanı, 2025'te Azerbaycan üzerinden 8,5 ton tahıl ithalatı yapıldığını açıkladı.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, 2025 yılında ve bu yılın başında Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a toplam 8 bin 455 ton tahıl taşındığını açıkladı.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2025 yılında ve bu yılın başında Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a ithal edilen ürünleri açıkladı. geçtiğimiz yıl Azerbaycan toprakları üzerinden demiryolu yoluyla Ermenistan'a 6 bin 580 ton tahıl girdiğini vurgulayan Papoyan, "Bunun bin tonu Kazakistan menşeli, 5 bin 580 tonu ise Rusya menşelidir. Ayrıca bin 210 ton Azerbaycan menşeli benzin ithal edildi" ifadelerini kullandı.

"4 bin 103 ton daha yolda"

Ermeni bakan "8 Ocak itibariyle Azerbaycan toprakları üzerinden demiryolu ile Ermenistan'a 8 bin 485 ton Rus menşeli tahıl girdi ve 4 bin 103 ton daha yoldadır" ifadelerini kullanırken 7 bin 600 ton Azerbaycan menşeli petrolün de yolda olduğunu belirterek bunun 6 bin 100 tonu benzin, 1 bin 500 tonun ise dizel olduğunu sözlerine ekledi.

"Fiyatlarda düşüş bekleniyor"

Ermenistan Ekonomi Bakanı Papoyan, geçen ayın fiyatlarıyla kıyaslandığında benzin ve dizel fiyatlarında litre başına 80 dram kadar düşüş beklendiğini ifade ederek "Bu gelişmeler doğrultusunda, petrol ürünleri satan diğer şirketlerin de fiyat indirimi yönünde çalıştığını memnuniyetle karşılıyorum" dedi. - ERİVAN

Kaynak: İHA

Ermenistan, Azerbaycan, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Ermenistan, Azerbaycan'dan 8.5 Ton Tahıl İthal Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti

12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 12:54:46. #7.11#
SON DAKİKA: Ermenistan, Azerbaycan'dan 8.5 Ton Tahıl İthal Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.