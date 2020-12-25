Ermenistan Başbakanı Paşinyan: İstifa etmeye hazırım - Son Dakika

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: İstifa etmeye hazırım

25.12.2020 21:55
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: İstifa etmeye hazırım, System.String[]

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Halkın kararı sonucu istifa etmeye hazırım" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Halkın kararı sonucu istifa etmeye hazırım" dedi.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin ardından ülkede Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı protestolar başladı. Protestoların her geçen gün daha da artması sonucu Paşinyan'dan açıklama geldi. Nikol Paşinyan, "Halkın kararı sonucu istifa etmeye hazırım. Başbakanlık görevini ancak halkın kararı sonucu bırakacağım" ifadelerini kullandı.


Dağlık Karabağ, Nikol Paşinyan, Ermenistan, İstifa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan: İstifa etmeye hazırım - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

İtalyan devi Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istiyor Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Noel kostümüyle görüntülendi Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'nın yeni platformu EXXEN'de yayın yapacağı iddia edildi Son Dakika: Türkiye'ye yurt dışından gelen yolcular için negatif test ibraz etme zorunluluğu getirildi Son Dakika! Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 256 kişi vefat etti, 17 bin 543 yeni vaka tespit edildi Diyarbakır'da akılalmaz olay! 15 yıldır sahte kimlikle gezdiği koronadan ölünce ortaya çıktı Adnan Oktar'ın dava dosyasında +18'lik görüntüler ve şok WhatsApp diyalogları Moderna korona aşısında yan etki ortaya çıktı: Dolgusu olana iltihaplanma yapıyor
Erkek çocuklarını öpüştüren YouTuber Gaga Bulut, tahliye edildi Erkek çocuklarını öpüştüren YouTuber Gaga Bulut, tahliye edildi         
21:49
Son Dakika: BioNTech aşısında imzalar atıldı! Mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı Türkiye'ye teslim edilecek Son Dakika: BioNTech aşısında imzalar atıldı! Mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon doz aşı Türkiye'ye teslim edilecek         
21:15
Trafik cezalarında yeni düzenleme! Tutanaklar e-posta adreslerine gönderilecek Trafik cezalarında yeni düzenleme! Tutanaklar e-posta adreslerine gönderilecek         
20:48
Yayın hayatına yeni başlayan Olay TV kapandı Yayın hayatına yeni başlayan Olay TV kapandı         
20:12
Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç olayında büyük rezalet: Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu Müge Anlı'da aranan Hamdi Kılıç olayında büyük rezalet: Babamın sevgilisi dünürüyle ilişki yaşıyordu         
19:38
Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den İstanbul için Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'den İstanbul için "yağmur bombası" önerisi: Yüzde 30 yağış artırımı yapabilirsiniz         
18:29
Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eder etmez yeni diziye başrol oldu         
16:48
Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi Instagram yine Papa'yı konuşuyor! Model fotoğrafı beğendi         
16:11
İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular İki yıl önce kaybettikleri altını çamaşır makinesinin tıkanan borusunda buldular         
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere pestil ve köme ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez         
15:18
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi         
14:04
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti         
11:41
Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı         
11:09
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 21:59:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ermenistan Başbakanı Paşinyan: İstifa etmeye hazırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei