Ermenistan 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vururken, kendisini savunmaya geçen Azerbaycan şimdiye kadar yaklaşık olarak 250 yerleşim yerini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. İki ülke arasında başlayan çatışmalarda 44'üncü güne girilirken köşeye sıkışan Erivan yönetimi yenilgiyi kabul etti.
Şuşa hezimetinden sonra masaya oturan Ermenistan Kelbecer, Ağdam ve Laçın'dan daha sonra Dağlık Karabağ'ın tamamından çekilecek.
Paşinyan'ın mağlubiyeti kabul etmesinden sonra Ermenistan'da protestocular başkent Erivan'da toplandı. Hükümet binasının önüne gelen protestocular camları kırarak binadan içeri girerek Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.
Bazı protestocuların Paşinyan'ın makam odasına girdiği iddia edilirken, Ermenistan Başbakanı'na istifa çağrısında bulunuldu. Olaydan bir süre hükümet binasına kolluk kuvvetleri geldi.
Paşinyan sahada Azerbaycan karşısında tamamen çaresiz kalırken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yenilgiyi kabul etti. Paşinyan, "Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan Başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir" dedi.
Son Dakika › Dünya › Ermenistan'da protestocular hükümet binasını basarak Paşinyan'ın odasına girdi - Son Dakika Dünya