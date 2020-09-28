Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız - Son Dakika

Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız

Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'ın Rusya Büyükelçisi Vardan Toganyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da F-16 savaş uçaklarını kullanmaya başlaması halinde Ermenistan'ın İskender füzelerini devreye sokacağını söyledi.

RİA Novosti'ye demeç veren Toganyan, Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenisran arasında çatışmaya tam teşekküllü olarak dahil olduğunu, bölgeye silah ve askeri danışmanlar gönderdiğini öne sürdü.

Türkiye'den yapılan açıklamaların geniş kapsamlı askeri faaliyetleri doğruladığını savunan Toganyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da F-16 savaş uçaklarını kullanmaya başlaması halinde Ermenistan'ın İskender füzelerini kullanacağını ifade etti.

"İSKENDER FÜZELERİ DAHİL TÜM TEDBİRLER ALINACAK"

Toganyan, "Askeri yönetimin defalarca belirttiği üzere, Türk F-16'lar Demokles'in kılıcı gibi Dağlık Karabağ halkının üzerinde durursa, İskender füzeleri dahil tüm tedbirler alınacak. Yani Ermeni ordusu güvenliği sağlamak için tüm cephaneliğini kullanmak zorunda kalacak" diye konuştu.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI ASKERİ YARDIM İDDİALARINI YALANLADI

Ermensitan'ın bu iddiasıyla ilgili konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine hiçbir müdahalede bulunmadığını söyledi.

Sputnik'e demeç veren Bayramov, "Türkiye'nin hiçbir müdahalesi olmadı. Eğer Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri-teknik işbirliğinden söz edecek olursak, Azerbaycan bu alanda bir dizi ülkeyle işbirliği yapıyor, hatta Rusya'yla işbirliği daha fazla. Bugün Azerbaycan ordusunun kullandığı silahların büyük bölümü Rus malı" ifadelerini kullandı.

Ermenistan tarafından ortaya atılan Azerbaycan'ın paralı asker kullandığı iddiasını değerlendiren Bayramov, " Erivan'ın iddiaları tümüyle asılsız ve dayanaksız. Bununla birlikte Ermenistan'ın Irak elçisinin ve İdlib başkonsolosunun paralı askerlerin Ermeni tarafına çekilmesi konusunda yoğun faaliyet yürüttüklerini biliyoruz" dedi.

ERDOĞAN ASKERİ YARDIM İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'a askeri yardım yaptığıyla ilgili iddialara şu yanıtı vermişti: "Minsk Üçlüsü" denilen, ABD-Rusya- Fransa bu güne kadar yaklaşık 30 yıldır bu sorunu çözmemişlerdir. Adeta bu sorunu çözmemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Şimdi ise akıl veriyorlar. Zaman zaman ise tehdit ediyorlar. Nedir bu tehdit? Türkiye burada mı? Türk askeri burada var mı? Bunu söyleyenler güneyimizde özellikle Suriye'nin kuzeyinde binlerce TIR silahı oraya taşıyanlardır."

Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız

Dağlık Karabağ, İskender, Türkiye, Asker, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 20:28

Son Dakika Dünya Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız - Son Dakika Dünya


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