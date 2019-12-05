Son Dakika Haberleri: Ermenistan: Halk protestoları nedeniyle görevi bırakan Sarkisyan hakkında yolsuzluk soruşturması
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Ermenistan: Halk protestoları nedeniyle görevi bırakan Sarkisyan hakkında yolsuzluk soruşturması

6 saat önce

Ermenistan'da halk protestoları nedeniyle başbakanlık görevinden istifa eden eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan hakkında görevini ve yaklaşık 1 milyon dolarlık kamu fonunu kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma açıldı.

Ermenistan: Halk protestoları nedeniyle görevi bırakan Sarkisyan hakkında yolsuzluk soruşturması, System.String[]

Ermenistan'da halk protestoları nedeniyle başbakanlık görevinden istifa eden eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan hakkında görevini ve yaklaşık 1 milyon dolarlık kamu fonunu kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma açıldı.


Sarkisyan 2018'de halk protestoları nedeniyle iki cumhurbaşkanlığı görevinin ardından geldiği başbakanlıktan istifa etmek zorunda kalmıştı.

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Tigran Sarkisyan, Cumhurbaşkanı, Ermenistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 07:58 
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