- Ermenistan işgalinden kurtarılan Hudaferin köyü görüntülendi - Son Dakika

- Ermenistan işgalinden kurtarılan Hudaferin köyü görüntülendi
30.10.2020 16:37
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Hudaferin köyü görüntülendi Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Hudaferin köyü görüntülendi.
- Ermenistan işgalinden kurtarılan Hudaferin köyü görüntülendi
BAKÜ - Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Hudaferin köyü görüntülendi.
Azerbaycan ordusu Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonlarda Hudaferin köyünü işgalden kurtardı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Azerbaycan ordusu Cebrayıl'ın Hudaferin köyünün yeni görüntülerini paylaştı. Köyün kurtarılmasının ardından Karsalan İsmayılov, doğduğu Hudaferin köyündeki anılarını anlattı.
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