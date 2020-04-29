Ermenistan sınırında ölü bulunan şahinlere, mikrobiyolojik inceleme - Son Dakika

KARS'ın Akyaka ilçesine 6 kilometre uzaklıkta Ermenistan sınırındaki Küçükdurduran köyünde ölü bulunan 7 şahine, mikrobiyolojik inceleme yapılacak. Yapılan nekropsi ile böbrekleri ve karaciğerlerinde iltihaplanma olduğu saptanan şahinlerin kesin ölüm nedeni, yaklaşık 1 hafta sürecek mikrobiyolojik incelemeyle ortaya çıkacak.

Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyündeki yırtıcı kuşların uğrak yeri olan Kuyucuk Kuş Gölü'nde 7 şahin ölü bulundu. Yöre halkının ihbarıyla bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars İl Müdürü Murat Doğanay, veteriner hekim Derya Deli ile birlikte alanda inceleme yaptı. Koruyucu kıyafet giyip, maske takan ikili, alanda araştırma yapıp, ölü şahinlerin ağızlarına bakarak, ne yediklerini kontrol etti.İhbarı yapan Umut Ali Özmen'den de bilgiler alan Doğanay ve Deli, şahinleri poşet içinde Kars'a götürdü.

Şahinlere ilk olarak nekropsi yapıldı. İç organlarından alınan doku örneklerinde yapılan nekropside şahinlerin böbrekleri ile karaciğerlerinde iltihaplanma olduğu görüldü.

İleri tetkik ve sonuç için mikrobiyolojik inceleme yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 1 hafta sürecek olan inceleme ile şahinlerin ölüm nedeni ortaya çıkacak.

NEKROPSİ NEDİR?

Nekropsi ya da nekroskopi, insan dışındaki hayvanların kadavralarına veteriner hekimlerce uygulanan inceleme işlemi. Nekropsi hematolojik, biyokimyasal, tanısal görüntüleme, endoskopi veya tanısal cerrahi gibi klinik muayeneye değer katan bir uygulamadır.

- Kars