Ermenistan, Terter'de gazetecileri hedef aldı - Son Dakika

Ermenistan, Terter'de gazetecileri hedef aldı

14.10.2020 10:32

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Terter kentinde sivillere yönelik saldırıları takip eden Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) ekibini hedef aldı.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Terter kentinde sivillere yönelik saldırıları takip eden Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) ekibini hedef aldı.

AZTV'nin Savaş Muhabiri Elnur Tofig, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Terter'in Duverli köyündeki bir okula topların isabet ettiğini duyduk. Olay bölgesine gidip çekimler yaptık. O sırada yeni saldırılar meydana geldi. " ifadesini kullandı.

Okul binası içindeyken bir top mermisinin okula isabet ettiğini ve tavanın üzerlerine çöktüğünü aktaran Tofig, "Hemen okul binasından çıktık ancak aracımızın bulunduğu bölgeye 4-5 top mermisi daha da düştü." dedi.

Araca doğru koşarken büyük bir patlamanın daha meydana geldiğini aktaran Tofig, "Şoförümüzün başından ve karnından yaralandığını gördüm. Hemen onu araca aldık ancak yanımızda bulunan bir sivil daha vardı. O da yaralıydı ve onu da alıp Terter kent merkezine döndük." diye konuştu.

Araçlarının da hasar gördüğünü ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadan saldırıyı atlattıklarını belirten Tofig, "Çok şükür ayaktayız. Her gün programımızda siviller ve yerleşim yerlerinin hedef alındığını söylüyoruz ancak bugün kendimiz haber hazırlarken haber olduk." dedi.

Tofig, gazeteci olarak Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını takip etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Ermenistan ordusu, ateşkesi ihlal ederek, Terter kent merkezine yönelik yoğun top atışları devam ediyor.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 14 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle 43 Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiğini, 206 sivilin yaralandığını bildirmişti.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırmaya devam etmişti.

Ermenistan ve Azerbaycan, Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören, insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ancak Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, 11 Ekim'de Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

Ermenistan, Terter'de gazetecileri hedef aldı
Ermenistan, Terter'de gazetecileri hedef aldı
Ermenistan, Terter'de gazetecileri hedef aldı
Ermenistan, Terter'de gazetecileri hedef aldı

Azerbaycan, Ermenistan, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan, Terter'de gazetecileri hedef aldı - Son Dakika

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