Erokspor, Merkezefendi'yi Yendi

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Tolga Akkuşoğlu
Safiport Erokspor: Pangos 3, Simmons 8, Cornelie 12, Egehan Arna 19, Love 5, Crawford 17, Galloway 11, Thomas Akyazılı, Thurman 7, Metehan Akyel, Ahmet Duverioğlu
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 18, Ömer Can İlyasoğlu 7, Miles 5, Badzim 5, Mahir Ağva 10, Emre Tanışan 5, Griffin 12, Cazalon 6, Omic 8, Egemen Güven
1. Periyot: 22-22
Devre: 42-40
3. Periyot: 57-60
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Safiport Erokspor, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-76 yendi.
