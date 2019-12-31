Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni laboratuar - Son Dakika

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Mikrobiyoloji Laboratuarı düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Laboratuvar ile birlikte daha önce başta Ankara olmak üzere büyükşehirlerde yapılan PSR Moleküler Mikrobiyoloji testleri artık Çorum'da yapılabilecek. İl dışı sevkler nedeniyle 30-40 gün gibi uzun süreler alan testler yeni laboratuarda aynı gün yapılabilecek.



Hastane yetkilileri, laboratuvarın bölgede hiçbir hastanede olmadığı gibi Karadeniz Bölgesi'nde de sadece Trabzon'da bulunduğunu ifade ettiler.



Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti hükümetleri döneminde Çorum'un sağlık alanında önemli hizmetlere kavuştuğunu hatırlattı. Laboratuvarın da Çorum için çok önemli bir kazanç olduğunu söyleyen Ceylan, laboratuvarın kurulmasında emeği geçenlere ve çalışanlara teşekkür etti



Açılışa milletvekili Oğuzhan Kaya İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve hastane çalışanları katıldı. - ÇORUM