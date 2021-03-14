Ertuğrul Başer: "Türkiye sosyalist hareketinde güçlü ve derin bir hesaplaşma asla yapılmadı" - Son Dakika

Ertuğrul Başer: "Türkiye sosyalist hareketinde güçlü ve derin bir hesaplaşma asla yapılmadı"

14.03.2021 11:29
Ertuğrul Başer:

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM), Öteki Buluşmalar 2021 dizisi kapsamında Dr. Mustafa Uğur Karadeniz'in moderatörlüğünde Yazar ve Tercüman Ertuğrul Başer'i ağırladı.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM), Öteki Buluşmalar 2021 dizisi kapsamında Dr. Mustafa Uğur Karadeniz'in moderatörlüğünde Yazar ve Tercüman Ertuğrul Başer'i ağırladı. Online bir platform üzerinden gerçekleştirilen programda "Sosyalist/Sol ve Kapitalizm Eleştirisi" başlığı altında yaptığı konuşmayla Başer, konuyla ilgili değerlendirmelerini izleyenlerin dikkatine sundu.

"Sosyalist hareket normal dünya düzenine yenildi ve kaybetti"

Konunun kendisi açısından içsel olarak nereden kaynaklandığını açıklayarak sözlerine başlayan Ertuğrul Başer, "Konu benim zihnime nereden geldi? Şöyle bir yerden çıktı: Türkiye'de içinden geldiğim sosyalist sol hareket çeşitli katmanlarıyla, çeşitli dallarıyla, şubeleriyle aslında 1989'da Berlin Duvarı'nın çöküşüyle ve sonra 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılışıyla ve diğer belli başlı Çin, Küba gibi sembolik ülkelerin, normal dünya düzenine yenildiği ve kaybettiği bir hareket. Türkiye Sosyalist Hareketi de buna dahil. Bizim hareketin yenilgisi daha erkendir, daha önce başlamıştır. Açık bir şekilde 1977 1 Mayıs'ı ile ardından gelen darbe ile ve devamındaki özellikle son ÖDP deneyiyle birlikte bütün omurgasını kaybettiğini düşünüyorum sol hareketin. Toplum nezdinde de zaten tüm kredisini kaybettiği çok belli. Şimdi bu yenilginin üzerine aslında Türkiye için konuşuyorsak, yani Türkiye'deki bütün kimlikler kendi içerlerinde şiddete taşmadığı sürece benim gözümde meşru kimliklerdir. Bu kimlikler niye kaybetti? Çünkü 1965'ten başlayarak aşağı yukarı 1980 yılına kadar Türkiye'nin gündemini, ideolojik gündemini, çeşitli konulardaki farklı önerilerini gündeme getiren son derece cevval bir dünyaydı o dünya. Doğru yanlış bu önemli değil. Şimdi bu cevval dünyada aslında bu büyük yenilginin üzerine çok derin, güçlü bir özeleştiri gerekir. Derin güçlü bir hesaplaşma gerekir. Bu güçlü, derin hesaplaşma asla yapılmadı. Sadece sessiz sedasız üzerine yaklaşmayarak veya konuşmayarak bir şeyler değişir gibi oldu. Ama onun dışında genel bir hesaplaşma yapılmadı. Batı'da bu hesaplaşma daha güçlü, daha iyi yapıldı ve makul yerlere geldi o vakit sosyalist hareket dediğimiz hareket" dedi.

"Özel mülkiyetin lağvedilmesi iddiası artık dillendirilmiyor"

Kendisinin de o kimlikten geldiği için bir hesaplaşma içerisine girdiğini ifade ederek sözlerini sürdüren Başer, "Ben de o kimlikten geldiğim için kendi içimde istemesem de bu hesaplaşmayı yaptım. Yani biz bir zaman bağıra bağıra 'özel mülkiyet lağvedilmelidir' diyorduk. 'Devlet makinası parçalanmalıdır' diyorduk vesaire vesaire. Bunun gibi çok çeşitli ana iddialarımız vardı. Şimdi bunlar gündemden düştü. Özel mülkiyetin lağvedilmesi iddiası sessizce raftan çekildi. Bunun civarında ne vardı? Serbest piyasaya karşı merkezi planlama dediğimiz bir şey vardı. Yani kapitalizm içerisinde özel mülkiyetin ve ona bağlı olarak özel mülk sahibi, üretim güçlerinin sahibi olan sınıflar, burjuvazi diye adlandırıyordu Marx bunu, kapitalizm içerisinde artık üretici güçleri geliştirme kapasitesini kaybetti" diye konuştu.

"Sosyalist hareketin şiddetle ilişki kurmaması çok daha iyi olurdu"

Başer, "Sosyalist, komünist, Marksist dediğimiz şeyler aşağı yukarı birtakım değişiklikler olsa da benzer şeyleri ima ederler. 'Komünist' kelimesini provokatif ve negatif bir anlamı olduğu için çok kullanmıyorum. Oraya çekilsin mevzu istemiyorum. Sonuç itibariyle bu hareket ülke hakkında, toplum hakkında, Türkiye için kendine göre bir şeyler düşünmüş, gayret içerisine girmiş. Şiddete taşmasa tabii ki çok iyi olurdu. Bir hareketin hesabını yapıyoruz. Onlardan konuştuğumuzda aslında kendimizden konuşmuş oluyoruz. Kapitalizm eleştirisi dediğimizde kapitalizmden ne anladığımı ortaya koyayım. Kapitalizm denildiğinde aslında iktisadi açıdan bakılan modern toplumu anlayalım derim. İktisadi bir pencere ile baktığımız modern toplumu anlayalım" şeklinde konuştu.

"Sosyalist/Sol ve Kapitalizm Eleştirisi" başlıklı konuşma, dinleyenlerin aktif katılımı, soru ve katkılarıyla sona erdi. - SAMSUN

Ertuğrul Başer: Türkiye sosyalist hareketinde güçlü ve derin bir hesaplaşma asla yapılmadı
Ertuğrul Başer: Türkiye sosyalist hareketinde güçlü ve derin bir hesaplaşma asla yapılmadı
Ertuğrul Başer: Türkiye sosyalist hareketinde güçlü ve derin bir hesaplaşma asla yapılmadı

Kapitalizm, Karadeniz, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ertuğrul Başer: 'Türkiye sosyalist hareketinde güçlü ve derin bir hesaplaşma asla yapılmadı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Ankara'da mağara baskını! Defineciler suçüstü yakalandı Bartın'ın Amasra ilçesinde 103 kişi ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu! Devreye İl Sağlık Müdürlüğü girdi Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı Üç CHP'li başkana Danıştay'dan kötü haber: Belediyeler yardım toplayamaz İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup: Mücadelemiz henüz bitmedi, el birliği içinde çalışmamız gerekiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup: Mücadelemiz henüz bitmedi, el birliği içinde çalışmamız gerekiyor         
11:47
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki gence yardıma giden acil tıp teknisyeni az daha parmaklarından oluyordu Psikolojik sorunları olan 17 yaşındaki gence yardıma giden acil tıp teknisyeni az daha parmaklarından oluyordu         
11:18
Sünnet düğünü kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Sünnet düğünü kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı         
11:00
Fabrikaların olduğu alanda bulunan derenin rengi kırmızıya döndü Fabrikaların olduğu alanda bulunan derenin rengi kırmızıya döndü         
10:36
Yeniden kapanma olacak mı? Milyonların gözü yarınki Kabine toplantısında Yeniden kapanma olacak mı? Milyonların gözü yarınki Kabine toplantısında         
09:40
Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı         
08:06
Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı         
23:46
Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı         
20:59
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun! Hastanın karnından çıkanı gören doktor şaşkına döndü: Bedeninde bomba taşıyorsun!         
12:09
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 12:18:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ertuğrul Başer: "Türkiye sosyalist hareketinde güçlü ve derin bir hesaplaşma asla yapılmadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei