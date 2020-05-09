Ertuğrul Doğan: "Ürettiğiyle sahada ve kasada kazanan bir Trabzonspor olacak" - Son Dakika
Son Dakika Spor Ertuğrul Doğan: 'Ürettiğiyle sahada ve kasada kazanan bir Trabzonspor olacak' - Son Dakika Spor

Ertuğrul Doğan: "Ürettiğiyle sahada ve kasada kazanan bir Trabzonspor olacak"

6 saat önce

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, ürettiğiyle hem sahada hem de kasada kazanan bir Trabzonspor'un olacağını söyledi.

Ertuğrul Doğan:

Trabzon spor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, ürettiğiyle hem sahada hem de kasada kazanan bir Trabzonspor'un olacağını söyledi.


Trabzonspor'un finanstan sorumlu başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün dergisine verdiği röportajda, Trabzonspor ile ilişkisinin henüz daha dünyaya yeni adım atmasıyla başladığını belirterek, "Bizler Trabzonspor'un en tutkulu, en coşkulu olduğu zamanlarını bizzat yaşadık. Kulübümüzün efsane isimlerinden Güngör Şahinkaya, Coşkun Şahinkaya ve Bülent Şahinkaya dayılarım olur. Onlar sayesinde ve o dönem Trabzonsporumuzu efsane yapan takım sayesinde içimize büyük bir aşk yerleştirildi. Doğduğum günden bugüne kadar da Trabzonspor'a olan sevgimiz hiç eksilmedi. Hep kendimizi sorumlu hissettik, her zaman Trabzonsporumuzun hak ettiği yerlere ulaşabilmesi için çalıştık, çaba gösterdik. Bu bizler için bir mesuliyetti. Büyüklerimizden devraldığımız bayrağı ileri taşımak bizim her zaman en büyük sorumluluk hissettik" ifadelerini kullandı.


"Hem sahada hem masada hemde kasada kazanan bir Trabzonspor olacak"


Kulüp olarak birkaç dönem kendi kimliğinden uzaklaşılmış olsa da şu an yönetim kurulumuzun gayretleriyle tekrar eski misyonuna ve vizyonuna kavuştuğunu belirten Doğan, "Kulübümüz birkaç dönem kendi kimliğinden uzaklaşmış olsa da şu an Başkanımız Ahmet Ağaoğlu yönetiminde ben ve arkadaşlarımızın da gayretiyle tekrar eski misyonu ve vizyonuna kavuştu. Şahinkaya kardeşler, Ali Kemal Denizci'ler, Şenol Güneş'ler, Hüseyin Tok'lar, Cemil Usta'lar ve daha nicesi. Her biri Trabzon'un yetiştirdiği çocuklardı. Şimdi de Yusuf Yazıcı'lar, Uğurcan Çakır'lar, Abdülkadir Ömür'ler, Abdulkadir Parmak'lar, Hüseyin Türkmen'ler, Serkan Asan'lar ve daha niceleri var. Trabzonspor bu anlamda değişimi reddederek kendi özünü koruma yolunu seçmiştir. Buna karşın futbol sektörü oldukça değişti. Dünyanın en büyük ekonomisi haline geldi. Artık futbol takımlarının her biri büyük birer şirket. Reklamlar, sponsorlar, transferler, sosyal sorumluluk projeleri ve daha nicesi bu sektörün büyümesindeki en büyük etkenler. Bugün spor kulüplerinin bir ürün satışından 20 - 30 milyon Euro kazanması mümkün değil. Fakat bir futbolcu satışıyla bu rakamları görebiliyorsunuz. Bu anlamda dünden bugüne değişimde Trabzonsporumuzun kendi karakterini korumasının ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Bu piyasada üç seçeneğiniz var. ya üretici olacaksınız ya aracı ya da tüketici. Kulübümüzün ve şehrimizin en büyük özelliği üretici olması. Bizim yeteri kadar aracı ve tüketici olduğumuzu düşünüyorum. Bundan da epeyce dilimiz yandı. Bundan sonra kendimiz olacağız ve üretici pozisyonuyla yolumuza devam edeceğiz. Bu sayede hem sahada hem masada hem de kasada kazanan Trabzonspor olacak" şeklinde konuştu.


"Bizler zorluğa talip olduğumuz için zorluktan şikayet edecek değiliz"


Trabzonspor Yönetim Kurulu'nda iki yılı geride bıraktıklarını belirten Ertuğrul Doğan, "Bu sürede pek çok olaya şahitlik ettik. Pek çok zorluk ve sıkıntıyla karşılaştık. Bunlar ağırlıklı olarak ekonomik sorunlardı. Bazen sosyal ve idari konularla ilgili sorunlar da geldi önümüze. Ama hiçbir zaman çaresizliğe düşmedik. Çok iyi bir başkanımız ve çok iyi bir yönetim kurulumuz var. Tüm arkadaşlarımız karamsarlığa kapılmadan çözüme odaklanarak işleri halletmeye çalışıyor. Bu ekonomik de olsa, sosyal veya idari de olsa her zaman bir çözüm yolu buluyor ve uyguluyoruz. O yüzden 'şu olay bizi çok zorladı' diyemem. Bizler zaten Trabzonspor'un en zor günlerinde bu yükü sırtımıza, omuzlarımıza aldık. Bizler zorluğa talip olduğumuz için zorluktan şikayet edecek değiliz. Allah'a şükür peyderpey bu zorlukların üstesinden geldik. Borçlarımızı ödedik, yeni bir yapılandırmaya gittik. Oyuncularımızın maaşlarını düzenli ve aksatmadan ödüyoruz. İlerleyen süreçte çok daha iyi bir Trabzonspor'un ortaya çıkacağından eminiz. Saha dışındaki başarımız saha içine de yansıdı elbette. İyi niyetli, çalışkan, zeki ve birbirine dostane duygularla bağlı bir futbolcu kadromuz ve teknik ekibimiz var. Mükemmel bir uyum gösteriyorlar. Şu an liglere ara verilmiş olsa da efsane kaptanımız Dozer Cemil'in adının verildiği sezona yakışan bir mücadele sergileyerek lider durumundayız. İnşallah bu salgın sürecini sağlıklı bir biçimde atlattıktan sonra yeniden lige döndüğümüzde de şampiyonluk kupasını kaldırıp milyonlarca Trabzonsporluyu sevindireceğiz. Bu mutluluk bizim yaşadığımız tüm zorlukları, tüm badireleri de unutturacaktır" diye konuştu.


"Saha dışında iyi niyete sığmayan reaksiyonlarla karşılaşıyoruz"


Saha dışında iyi niyete sığmayan reaksiyonlarla karşılaştıklarını belirten Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Dogan sözlerini şöyle sürdürdü:


"Saha içinde bize rakip olamayanların, saha dışından maçları etkilemeye çalıştıklarını görüyoruz. Bunlar futbolun içinde olmaması gereken işler. Şimdiye kadar bu konuda hiç taviz vermedik ve hiç geri adım atmadık. Kim olursa olsun Trabzonsporumuzun hakkını, hukukunu, emeğini, alın terini, taraftarlarımızın sevincini çalma girişiminde bulunanların karşısında olduk. Bundan sonra da böyle devam edecek. Geçtiğimiz günlerde gazetelerden de okumuşsunuzdur. MHK, Başakşehir maçında verilmeyen penaltıyla kulübümüze karşı hata yaptığını kabul etti. Bu konuda kendilerinden gereğini yapmasını bekliyoruz. Bizler, ilk gün olduğu gibi bugün de aynı noktadayız. Trabzonspor Kulübü asla taviz veya eyyam talep etmiyor. Bizler hakkımız olanı istiyor, hakkımızın çalınmamasını talep ediyoruz. Bu kadar açık ve netiz."


"İnşallah şampiyon olacağız"


Takım olarak geçen yıldan bu yana yükselen bir grafik sergilediklerini vurgulayan Ertuğrul Doğan, "Bu sezonu aslında geçtiğimiz yıldan bağımsız düşünmek olmaz. Geçen yıl son 12 haftada mağlup olmayan bir takımımız vardı. Yani bu yıl yakaladığımız başarı aslında geçen yılın son 3 ayında kendini gösteriyordu. Taraflı veya tarafsız herkes Trabzonsporumuzun oynadığı futboldan, futbolcularımızdan, genç çocuklarımızdan bahsediyordu. Bu sezon için iyi bir planlama yaptık, iyi bir birliktelik sağladık ve iyi bir dönem geçiriyoruz. İnşallah şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.


"Trabzonspor'un renklerinin her yerde olması beni çok gururlandırıyor"


Sosyal projeleri önemsediğini belirten Doğan, "Sezon başında medya birimimiz çok başarılı bir forma tanıtım videosu yaptı. Formamız da çok güzeldi ve video sonrası tüm dünyada popüler oldu. Bu sezon TS CLUB'lar tarihinin en yüksek cirosunu gerçekleştirdi. Taraftarlarımızın üzerine düşeni yaptığı bir yerde bizler de görevimizi yerine getirdik. Ben ve yönetim kurulumuzdaki diğer arkadaşlarım binlerce forma aldık. Bu sayede hem kulübümüze katkı sağladık hem de bu formalarımızı Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki bordo-mavi renklere sevdalanmış çocuklarımıza gönderdik. Okullara, köylere, en ücra köşelere Trabzonsporumuzun renklerini taşıdık. Bu beni çok gururlandırıyor, Trabzonsporumuzun renklerinin her yerde olması kadar onur verici bir şey yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına katıldım. Bizler dayanışma kültürüyle büyümüş insanlarız. Evinde eksik olduğunda komşusundan şeker, un, tuz isteyen ailelerin çocuklarıyız. Bu sefer kapıların çalınmasını beklemedik. Türkiye gerçekten çok büyük ve çok güçlü bir ülke. El ele verdiğimizde, biz bize olduğumuzda yetemeyeceğimiz, yenemeyeceğimiz, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok. İnşallah bu korona sürecini de birlikte atlatıp daha da güçlü bir şekilde dünya sahnesinde yer alacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı. - TRABZON

Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 01:01 Kaynak: İHA


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