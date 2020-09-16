Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Beşiktaş'ta anıldı - Son Dakika

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Beşiktaş'ta anıldı

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Beşiktaş'ta anıldı Sultan 2. Abdülhamid tarafından Japonya'ya gönderilen Ertuğrul Fırkateyni'nin dönüş yolunda batmasıyla şehit olan 527 mürettebat, Beşiktaş'ta düzenlenen törenle anıldı.

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Beşiktaş'ta anıldı

İSTANBUL - Sultan 2. Abdülhamid tarafından Japonya'ya gönderilen Ertuğrul Fırkateyni'nin dönüş yolunda batmasıyla şehit olan 527 mürettebat, Beşiktaş'ta düzenlenen törenle anıldı.

Japonya'nın Kuşimoto kıyılarında batan Osmanlı Fırkateyni Ertuğrul'da şehit olanlar, facianın 130'uncu yılında Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde gerçekleştirilen törenle anıldı. Törene Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem ve Japonya'nın İstanbul Başkonsolos Vekili Tsuyoshi İdata ile birlkte İstanbul Tersanesi Komutanı Mühendis Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Deniz Kuvvetleri Teknik Komutanı Mühendis Tuğamiral İbrahim Rıza Adanır, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın, Deniz Harp Enstitüsü Müdürü Tuğamiral Rafet Oktar, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar katıldı. Tümamiral Tayyar Ertem'in anıta çelenk bırakmasıyla başlayan törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Yarbay Gökhan Atmaca günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

"Ertuğrul Fırkateyni'nin çok müstesna bir yeri vardır"

Törende konuşan Yarbay Gökhan Atmaca, "Hiç şüphesiz ki Ertuğrul Fırkateyni'nin çok müstesna bir yeri vardır. Zira, Ertuğrul Fırkateyni çıktığı sonsuzluk seyrinde tek bir milletin değil, başta Türk-Japon halkları olmak üzere rotası üzerinde uğradığı tüm ülke halklarının kalplerinde ve zihinlerinde derin izler bırakmıştır. Bizler için 16 Eylül 1890 günü, Ertuğrul Fırkateyni ve aziz şehitlerinin tıpkı bir Sakura çiçeği gibi hayatlarının baharında aramızdan ayrıldıkları gündür. Bu nedenle Ertuğrul'un kahraman denizcileri ve çok vefalı Japon halkı, Sakura çiçekleri gibi kalplerimizde her yıl bir kez daha açmakta, hatıraları ise Türk ve Japon halklarının gönlünde 130 yıldır en samimi şekilde yaşamakta ve icra edilen çeşitli faaliyetlerle de bu kutsal mirasın genç nesillere daha iyi aktarılması hedeflenmektedir. Bugün bizler bu sınırlı koşullarda, Barbaros Hayrettin Paşa'nın manevi huzurunda Beşiktaş'tan yine Japonya'ya o kahramanlara ve aziz ruhlarına bir selam daha gönderiyoruz. Ay yıldızlı şanlı bayrağımızı uzak sularda dalgalandıran, dost denizlerde huzurla uyuyan şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Vefakar Japon halkına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Tören, şehitlerin anısına Beşiktaş sahilinden denize çelenk bırakılmasıyla sona erdi.

Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Beşiktaş'ta anıldı

Beşiktaş, Japonya, Japon, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Beşiktaş'ta anıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Corinthians Başkanı Andres Sanchez, havaalanında taraftarların saldırısına uğradı Doğal gazda HES kodu uygulaması başlıyor Yönetimin satmak istediği Belhanda, Galatasaray'dan 3 sezon daha kontrat talep etti Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı
Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi         
17:36
Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai ifadeye çağrıldı Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai ifadeye çağrıldı         
17:09
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti         
16:11
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
15:07
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin         
14:06
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi         
13:10
Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı         
12:58
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın         
12:00
KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak         
11:13
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 17:46:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ertuğrul Fırkateyni şehitleri Beşiktaş'ta anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei