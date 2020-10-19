Ertuğrul Sağlam: "Bırakın maçı antrenmana bile aynı kadroyla çıkamıyoruz" - Son Dakika

Ertuğrul Sağlam: "Bırakın maçı antrenmana bile aynı kadroyla çıkamıyoruz"

19.10.2020 13:32
Ertuğrul Sağlam:

6 oyuncunun değiştiğini ve antrenmanlarda bile aynı 11 ile oynayamadıklarını söyledi.

6 oyuncunun değiştiğini ve antrenmanlarda bile aynı 11 ile oynayamadıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor, geride kalan 5 haftada 8 puan topladı. Korona virüse yakalanan futbolcuları ve sakatlıkları bulunan futbolcular nedeniyle her maça farklı bir kadroyla çıkan kırmızı-beyazlılarda Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, performanslarının yükselmesi için istikrar ve beraber oynama alışkanlıklarının artması gerektiğini belirterek, önemli açıklamalarda bulundu. Yaşanan sıkıntılı sürecin ardından hedefe daha emin adımlarda gidecek bir takım olacaklarının altını çizen Ertuğrul Sağlam, şunları söyledi:

"Şöyle bir sıkıntımız var: Maalesef 2 maç üst üste aynı kadroyla oynayamamanın, her maçta 4-5 tane oyuncu değiştirmenin sıkıntılarını yaşıyoruz. Futbolda devamlılık, istikrar, beraber oynama alışkanlığı bence performans için çok önemli şeylerdir. Biz maalesef 1 hafta oynuyoruz, ertesi hafta tekrar her şeyi yıkıyoruz, sıfırdan başlıyoruz. Bir sonraki hafta maalesef elimizde olmayan sebeplerden dolayı yeniden bir takım yapmak zorunda kalıyoruz. O yüzden bu sıkıntıda bizim tam anlamıyla istediğimiz oyunu oynamaya engel oluyor. Bu süreci de yaşayacağız. İnşallah bundan sonraki süreç bizim adımıza bu olumsuzlukların bittiği ve şanssızlıkların da sona erdiği bir süreç olur. Biz aynı 11 ile bırakın maça çıkmayı antrenman bile yapamıyoruz. Bu sıkıntıları en kısa sürede atlatıp, daha iyi bir görüntü çizen ve hedefine daha emin adımlarla giden bir takım olacağız inşallah."

Samsunspor'da son yapılan testlerle birlikte Yalçın Kılıç'ta da korona virüse rastlanmasının ardından sezon başından beri Covid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısı toplamda 11'e yükseldi. - SAMSUN

Ertuğrul Sağlam: Bırakın maçı antrenmana bile aynı kadroyla çıkamıyoruz
Ertuğrul Sağlam: Bırakın maçı antrenmana bile aynı kadroyla çıkamıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu, Ertuğrul Sağlam, Koronavirüs, Samsunspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: 'Bırakın maçı antrenmana bile aynı kadroyla çıkamıyoruz' - Son Dakika Spor

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