ERÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Çelenk Sunma Töreni düzenlendi - Son Dakika

ERÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Çelenk Sunma Töreni düzenlendi

13.03.2021 12:03
ERÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Çelenk Sunma Töreni düzenlendi, System.String[]

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kampüs içerisinde bulunan Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Töreni düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Kampüs içerisinde bulunan Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir ile akademisyenler ve sağlık çalışanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan etkinlikte konuşan Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart tıp bayramını kutladılar.

Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart tıp bayramını kutlayan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında "Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Gönül isterdi ki, önceki yıllarda olduğu gibi 14 Mart tıp bayramını coşku içerisinde kutlayalım. Ama pandemi şartları nedeniyle bu yıl böyle bir kutlama yapıyoruz. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm insanlık şu anda büyük bir sınav veriyor. İnşallah bu pandemi sürecindeki sınavı başarılı bir şekilde geçerek, özlediğimiz normal günlerimize döneriz diye ümit etmekteyiz. Eski günlere dönebilmemiz içinde tedbirlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aşılama çalışmaları bizleri birazda olsa rahatlattı. İnşallah bu süreç başarılı bir şekilde devam eder ve pandemi süreci bir an evvel sona erer. Ben tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Sağlık çalışanlarımızın hepsi mesai saati olmayan birkaç meslekten birini yapmaktadırlar. Gerçekten büyük bir özveri ve mücadele ile çalışıyorlar. Covid-19'dan dolayı vefat eden sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli aşı çalışmalarının da devam ettiğine dikkat çeken Rektör Çalış: "Dün itibariyle Faz-2 kapsamında 250 gönüllümüzün birinci dozlaması tamamlandı. İkinci dozlama aşamasına da birkaç gün önce geçilmişti ve çalışmalara devam edilmekte. İnşallah en kısa zamanda Faz-2 ve Faz-3 çalışmaları biter ve yerli aşımıza ulaşırız. Bizde Erciyes Üniversitesi olarak bu sürece katkı vermiş oluruz" diye konuştu. - KAYSERİ

ERÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Çelenk Sunma Töreni düzenlendi
ERÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Çelenk Sunma Töreni düzenlendi

Atatürk Anıtı, Tıp Bayramı, 14 Mart, Çelenk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ERÜ'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Çelenk Sunma Töreni düzenlendi - Son Dakika


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