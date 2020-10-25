AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Erü'de toplantıya katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ), hastaneler bölgesinde yapılması planlanan düzenlemelerin ele alındığı toplantıya katıldı.
ERÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ERÜ Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda, ERÜ hastaneler bölgesinde yapılması planlanan çevre düzenlemesi, araç ve yaya yolu güzergahları ile mevcut binaların iyileştirme projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
Toplantıya, Özhaseki'nin yanı sıra, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, Genel Sekreter Murat Yenisu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir'in katıldığı belirtildi.
- Kaynak: AA
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