Son Dakika Haberleri: Erü'de "Dünya Parkinson Günü" Etkinliği Düzenlendi

Erü'de "Dünya Parkinson Günü" Etkinliği Düzenlendi

48 dakika önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde "Dünya Parkinson Günü" etkinliği düzenlendi.

Erü'de
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerinde "Dünya Parkinson Günü" etkinliği düzenlendi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gevher Nesibe Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, ERÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin, parkinson hakkında bilgi verdi.

Doç. Dr. Gültekin, "Parkinson hastalığı var olan tedavilerle semptomların iyileştirilebildiği tek nörodejeneratif hastalıktır. Alzheimer hastalığından sonra en sık görülen beyin hastalığıdır. Parkinsonda erken tedavinin hastalığın ilerlemesini geciktirmeye yardımcı olduğu ve kaliteli yaşam süresini uzattığı yönünde bilgiler mevcuttur. Dünyada 10 milyon, ülkemizde 150 bin civarında parkinson hastası olduğu düşünülüyor. Parkinson hastalığı sıklığı yaş ile birlikte arttığından, yaşlı nüfusun fazla olduğu ülkelerde hastalığın görülme oranı da artıyor." dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri olarak parkinson hastalarına her pazartesi tam gün olarak Nöroloji Ana Bilim Dalında poliklinik hizmeti verildiğini belirten Gültekin, "Cihaz destekli tedaviler olarak adlandırılan tüm seçenekleri de (Apomorfin intermittan-pompa uygulaması, Levodopa-karbidopa İntestinal Jel ve Derin Beyin Stimülasyonu) uygun olan hastalarımıza fakülte hastanemizde sunmakta ve multi-disipliner yaklaşım ile gerçekleştirmekteyiz. Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği olarak parkinson hastalığının toplumda bilinirliğini artırmaya, doğru tanınmasını sağlamaya ve toplumumuzun bu hastalık ile ilgili bilinçlenmesini sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:39 Kaynak: AA

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