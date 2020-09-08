ERÜ Rektörü Çalış, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalış, ziyaretinde, kayıt döneminde yapılan çalışmalar hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Koordinatörü Doç. Dr. Tuncay Karaaslan ve Daire Başkanı Mustafa Topaktaş'tan bilgi aldı.

İşlemleri için üniversiteye gelen öğrencilerle de sohbet eden Rektör Çalış, daire başkanlığında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgi aldı.