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Erzin Halk Eğitimi Merkezi yılsonu sergisi açıldı

2 saat önce

Hatay'ın Erzin ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitimi Merkezi yılsonu sergisi açıldı.

Erzin Halk Eğitimi Merkezi yılsonu sergisi açıldı, System.String[]
Hatay'ın Erzin ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitimi Merkezi yılsonu sergisi açıldı.

Atatürk Parkı'nda düzenlenen serginin açılışında konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Oğuzhan Ateş, "Halk Eğitimi Merkezi olarak, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında sosyal, sportif, mesleki ve kültürel alanlarda toplam 273 adet kurs açmış bulunmaktayız. Bu açılan kurslarımızda dört bin 140 kişiye kurs verdik. Yılsonu olması nedeniyle bazı kurslarımız sona erdi bazıları ise devam etmektedir. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Halk oyunları ekibinin gösterisi ve müzik dinletisinin ardından, el emeği göz nuru ürünlerin açılışı Kaymakam Ahmet Demirci, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu ve davetliler tarafından yapıldı.

Sergide, Kaymakam Demirci, Belediye Başkanı Elmasoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Asarkaya'ya kendilerine ait kara kalem resim hediye edildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:43 Kaynak: İHA
Hatay, Halk Eğitimi Merkezi, Güncel
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