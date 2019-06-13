Erzin Halk Eğitimi Merkezi yılsonu sergisi açıldı
2 saat önce
Hatay'ın Erzin ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitimi Merkezi yılsonu sergisi açıldı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:43 Kaynak: İHA
'ın Erzin
ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü
'ne bağlı Halk Eğitimi Merkezi
yılsonu sergisi açıldı.
Atatürk Parkı'nda düzenlenen serginin açılışında konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Oğuzhan Ateş, "Halk Eğitimi Merkezi olarak, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında sosyal, sportif, mesleki ve kültürel alanlarda toplam 273 adet kurs açmış bulunmaktayız. Bu açılan kurslarımızda dört bin 140 kişiye kurs verdik. Yılsonu olması nedeniyle bazı kurslarımız sona erdi bazıları ise devam etmektedir. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
Halk oyunları ekibinin gösterisi ve müzik dinletisinin ardından, el emeği göz nuru ürünlerin açılışı Kaymakam Ahmet Demirci
, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu
ve davetliler tarafından yapıldı.
Sergide, Kaymakam Demirci, Belediye Başkanı Elmasoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Asarkaya'ya kendilerine ait kara kalem resim hediye edildi. - HATAY
AÖF sonuçları açıklandı, sınav sonucu mobilde
Araştırmalara göre, insanların yarısı sahip olduğundan daha büyük televizyon istiyor
Galatasaray'ın ibra davasından duruşma ertelendi
Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan cani anne konuştu