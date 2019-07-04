Erzincan Belediye Başkanı Aksun'dan Başbağlar mesajı

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Ali Koç'tan transfer ve UEFA açıklaması

TBMM'de İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı: O koltuğu HDP oylarıyla aldınız

Erdoğan'dan BM ile PKK'nın gizli yaptığı anlaşmaya tepki: En hafif ifadeyle skandal