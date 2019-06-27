Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektöründen Rektör Coşkun'a ziyaret
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u ziyaret etti.
Erzincan Binali Yıldırım
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:04 Kaynak: AA
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Bayburt Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun
'u ziyaret etti.
Prof. Dr. Levent, bir süre önce kendisine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Rektör Coşkun'a iade-i ziyarette bulundu.
Prof. Dr. Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Rektör Levent ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Coşkun'a teşekkür etti.
Ziyarete, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Genel Sekreter
Vekili Dr. Öğr. Üyesi Ferit Bayata da katıldı.
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