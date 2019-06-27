Son Dakika Haberleri: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektöründen Rektör Coşkun'a ziyaret
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektöründen Rektör Coşkun'a ziyaret

10 dakika önce

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u ziyaret etti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektöründen Rektör Coşkun'a ziyaret, System.String[]
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u ziyaret etti.
Prof. Dr. Levent, bir süre önce kendisine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Rektör Coşkun'a iade-i ziyarette bulundu.
Prof. Dr. Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Rektör Levent ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Coşkun'a teşekkür etti.
Ziyarete, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Dr. Öğr. Üyesi Ferit Bayata da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:04 Kaynak: AA
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