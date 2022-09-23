ERZİNCAN'DA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ PERSONELİ İÇİN TATBİKAT DÜZENLENDİ - Son Dakika
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ERZİNCAN'DA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ PERSONELİ İÇİN TATBİKAT DÜZENLENDİ

23.09.2022 21:00
ERZİNCAN'DA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ PERSONELİ İÇİN TATBİKAT DÜZENLENDİ

ERZİNCAN'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan personele yönelik düzenlenen tatbikatta, kalbi duran bir hasta 15 dakikada hastaneye ulaştırıldı.

ERZİNCAN'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan personele yönelik düzenlenen tatbikatta, kalbi duran bir hasta 15 dakikada hastaneye ulaştırıldı. İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Hüseyin Güven, Genel durum bozukluğu ve ardından kalp durması olan bir hastanın simülasyonunu yaptık. Arkadaşlarımız totalde 15 dakikada hastanın hastaneye naklini gerçekleştirdi. Eğitimlerimiz saha da ki arkadaşlarımızın her türlü vakaya hazır olması için devam ediyor dedi.

Erzincan 112 Acil Servisinde çalışan personelin bilgi, beceri ve tutum konusunda gelişimlerini sağlamak, olay yerine kısa sürede varabilmeleri için eğitim düzenlendi. 112 Acil Servisi'nde çalışanlarının olay yerine varış sürelerini belirlemek için tatbikat düzenlendi. Senaryoya göre Erzincan merkez Yavuz Selim Mahallesi Şehit Yaşar Erol Akansel Caddesi No 23'de solunum güçlüğü çeken 55 yaşındaki hasta ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Sağlık ekipleri ulaştıkları hastaya evinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye naklini sağladı. Sağlık ekiplerinin müdahale ve hastaneye nakli 15 dakikada gerçekleştirdi.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, 'Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri olarak mevcut ekiplerimizin gerek komuta merkezlerinde ki koordinasyonu, gerek istasyonlarımızdan çıkış hızları, gerekse vakaya ulaştıklarında vakalara yapılan müdahaleler ile ilgili başlatmış olduğumuz çalışmalarda hem istasyonlarımızın denetimlerinin yapılması aynı zaman da istasyonda çalışan arkadaşlarımızın yapmış olduğu müdahaleleri bizim eğitim ekibimiz tarafından takip edilmesi, kısaca hem denetim hem de eğitim faaliyetlerinin aynı anda yürütüyoruz. İstasyon ekiplerimizin sahada yapmış oldukları müdahalelerde, yapmış oldukları uygulamalarda bir eksiklik, bir aksaklık ya da eğitim anlamında bir sıkıntımız var mı Bunları yerinde gözlemlemeye çalışıyoruz' diye konuştu.

Amaçlarının istasyonda ya da saha da faaliyet gösteren ekiplerin vatandaşa ilk müdahalesi, reaksiyon sürelerinin ölçülmesi olduğunu belirten Tekin, şunları söyledi 'Gerek komuta kontrol merkezi ile olan işbirliği, gerekse saha da yapmış oldukları bu uygulamaların, tedavilerin ve müdahalelerin etkin bir şekilde yerinde izlenmesi ve varsa bir eksiklik aksaklık anında müdahale edilerek bu arkadaşlarımızı daha fazla saha da dinamik bir şekilde tutmak. Bugün de az önce ki vaka da ortalama 1 dakika 50 saniye içerisinde bir reaksiyon süresinde gerçekten iyi bir reaksiyon süremizin olduğunu görüyoruz. Erzincan'da merkez de 7 ekibimizin olması Erzincan'ın ulaşılabilirlik açısından ulaşılabilir olması sebebiyle ulaşım süremizin de kısa olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Zaten Sağlık Bakanlığı politikaları gereği ilk 10 dakika içerisinde yüzde 98'lik bir ulaşım oranımız var. Buda ilimiz adına güzel bir hadise diye düşünüyorum. Yine kırsal alanlarda da yaklaşık yüzde 96'lık bir ulaşım oranımız ile Sağlık Bakanlığı standartlarının üzerinde vatandaşımıza bir ulaşım oranımız var. Eğitimlerimiz rutinde de devam ediyor.'

İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Hüseyin Güven, 'Erzincan genelinde toplam 52 ambulansımız var. Toplamda 20 istasyonumuz bulunmakta. 208 sağlık personelimiz bulunmakta. Bunların eğitimlerine eğitim birimimizde ki arkadaşlarımızla devam etmekteyiz. Bugün genel durum bozukluğu ve ardından kalp durması olan bir hastanın simülasyonunu yaptık. Arkadaşlarımız total de 15 dakika da hastanın hastaneye naklini gerçekleştirdi. Eğitimlerimiz saha da ki arkadaşlarımızın her türlü vakaya hazır olması için devam ediyor' dedi. Paramedik Semra Gazi ise eğitimler hakkında, 'Eğitimlerimiz bir senedir düzenli olarak devam ediyor. Temel modül eğitimleri ile başlayıp saha da arkadaşların eksiklerini tamamlamak adına dört temel eğitim modüllerimiz devam etmekte. O eğitimlerin de saha da dönüşünü almak için de arkadaşlarımız saha denetimi adı altında denetimlerimiz başladık. Amaç hem eksiklerimizi tamamlamak hem de aktif olmalarını sağlamak adına bu denetimlere başladık. Verdiğimiz eğitimleri saha da görmek bizi mutlu ediyor. Hataları en aza indirerek müdahaleler devam ediyor. Eğitimlerin meyvelerini saha da eğitimlerde görmek bizi mutlu ediyor. Ekiplerimiz saha da daha güvenli ve daha temkinli yaklaşıyorlar. Denetimlerde bu algıyı açık tutuyor' diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

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