Erzincan'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD, saat 14.16'da merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Deprem, yerin 4,52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.