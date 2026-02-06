Erzincan'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre kentte herhangi bir hasar oluşmadığı ifade edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.16'da, merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesinde, 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4,52 kilometre derinlikteki depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanmadı.

Vali Hamza Aydoğdu, sanal medya hesabından paylaşım yaparak, "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabb'im milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin" dedi.

Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram da deprem nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadığını ve ekiplerin sahada inceleme yaptığını söyledi.