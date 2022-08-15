Şehidin hiç kullanmadığı otomobilini satıp, Kamerun'da su kuyusu açtırdılar

ERZİNCAN'da, 4 yıl önce operasyona giderken kamyonetin devrilmesiyle şehit olan Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın Düzce'de yaşayan ailesi, şehidin hiç kullanmadığı otomobilini satarak, Kamerun'da su kuyusu açtırdı. Oğlunun ilk aylardaki maaşlarıyla otomobil aldığını söyleyen Ayfer Kaplanbaba, "Nasip olmadı. Furkan, şehit oldu. İnşallah hayrı, ebediyen orada su gibi akacak" dedi.

Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba, 24 Ekim 2018'de, Erzincan'ın İliç ilçesinden göreve gitmek için bindiği kamyonetin devrilmesiyle şehit oldu. Kaplanbaba, ilk aylardaki maaşlarıyla satın aldığı otomobile hiç binemedi. İzninde Düzce'ye gelip, otomobilini almayı planladığı belirtilen Kaplanbaba şehit olunca ailesi de aracı satarak Kamerun'da oğullarının adına su kuyusu açtırdı.