Erzincan'da AB Standartlarında Yumurtacılık

26.01.2026 12:42
TKDK destekli modern tesisle Erzincan, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yumurta ihtiyacını karşılıyor.

Erzincan'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurulan modern tesiste, Avrupa Birliği (AB) standartlarında üretilen yumurtalarla Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki illerin ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Kentte üç kuşaktır yumurta üretimi gerçekleştiren Kayaoğlu ailesi, artan talebi karşılamak üzere 2021'de TKDK'ya yeni bir tesis kurmak için müracaatta bulundu.

Merkeze bağlı Aydoğdu köyünde kapalı alanı 2 bin 450 metrekare otonom sistemi ile yüzde 65 hibe ve KDV muafiyeti desteği alarak AB standartlarında 96 bin kapasiteli yumurta çiftliği kurdu.

Kısa sürede üretim kapasitesini artıran işletme bölge illerden gelen yumurta ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Yeni üretim hatları devreye alınacak

İşletme sahibi Adem Kayaoğlu, AA muhabirine, kurdukları yeni işletmenin Avrupa Birliği normlarına uygun olduğunu ve bölgede sayılı tesisler arasında yer aldığını söyledi.

Tesisin tamamının otomasyon sistemiyle çalıştığını aktaran Kayaoğlu, "İklimlendirme, havalandırma, yemleme ve yumurta toplama süreçleri tamamen otomatik. En kısa sürede yumurtaların tasnif ve viyol paketleme hattını da devreye alacağız. Günlük yaklaşık 39-40 bin yumurta üretiyoruz. Üretimin büyük bölümünü Rize, Giresun, Erzurum, Bayburt ve çevre illere gönderiyoruz. 48 bin tavuk kapasiteli kümesimiz, klasik sistemle değerlendirildiğinde yaklaşık 96 bin kapasiteli bir çiftlik niteliğinde. Avrupa Birliği standartlarına göre üretim yaptığımız için kapasitemizi kontrollü şekilde kullanıyoruz." dedi.

"Yarı gezen, yarı kafes olarak tanımlayabileceğimiz bir sistem uyguluyoruz"

Hayvan refahını önceleyen bir üretim modeli benimsediklerini vurgulayan Kayaoğlu, "Her bir tavuğa Avrupa Birliği normlarına uygun şekilde 750 santimetrekare alan sağlıyoruz. Klasik kafes sisteminden çıktık. Yarı gezen, yarı kafes olarak tanımlayabileceğimiz bir sistem uyguluyoruz. Verim ve kalite açısından bunun ciddi bir katma değer sağladığını gördük. Ürünlerimiz bölgede aranan bir marka haline geldi." ifadelerini kullandı.

İşletmenin taahhüt sürecinin tamamlanmasının ardından kapasite artırımı planladıklarını belirten Kayaoğlu, yan parselle birlikte ilave 90 bin kapasiteli yeni bir yatırım hedeflediklerini ve uzun vadede günlük 200 bin yumurta üretimine ulaşmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

"Aylık yumurta üretimimiz 7,5 milyon düzeyinde"

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker de Erzincan'ın kanatlı sektöründe önemli gelişmeler gösterdiğini, bölgede önemli bir konumda olduğunu anlattı.

Erzincan'daki yumurta üretim işletmelerine ilişkin bilgi veren Koçaker, "Erzincan'da 10 işletmemiz yumurta üretimi yapmaktadır, bunlarda 24 kümesimiz var. Kurulu bulunan kapasiteleri 650 bin baş civarında ve aylık yumurta üretimimiz 7,5 milyon düzeyinde. Yıla vurduğumuzda 90 milyon gibi bir rakam yapıyor. İnşallah ilerleyen süreçte bu kapasitemizi daha da artırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Koçaker, kentteki işletmelerde üretilen sayıların Erzincan'ın günlük tükettiği yumurtanın üzerinde olduğunu kaydetti.

Şehrin birçok sektörde önemli ivme yakaladığını vurgulayan Koçaker, şunları kaydetti:

"Bölgemizde ürettiğimiz yumurtayı başta Doğu Karadeniz'deki Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Doğu Anadolu'daki Erzurum, Ağrı ve Van gibi illerimize gönderiyoruz. Seracılık sektöründe, tulum peynirinde, tarımla alakalı diğer tüm alanlarda olduğu gibi kanatlı sektöründe de Erzincan olarak bölgemizin lider ili olma yolunda emin adımlarla hareket ediyoruz. Bu kapsamda da çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğu Anadolu, Karadeniz, Erzincan, Ekonomi, Son Dakika

