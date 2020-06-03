Erzincan'da asfalt sezonu açıldı - Son Dakika

Erzincan İl Özel İdaresi havaların iyice ısınmasıyla birlikte asfalt sezonunu açtı.



İlçelerde ve köylerde yaptığı çalışmalarla yerleşim yerlerini daha yaşanılabilir hale getiren Erzincan İl Özel İdaresi, çalışma sezonunu açtı. 531 köy, 396 mezra olmak üzere toplam 927 yerleşim biriminde 45 bin kişiye hizmet veren 3 bin 616 km köy yolu ağına sahip olan Erzincan İl Özel İdaresi, pandemi sonrasında havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı. 2020 yılı Özel İdare yatırım programında yer alan sulama, kanalizasyon, köy sosyal tesisi, köy yolu içme suyu projelerinin çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca sıcak asfalt tesisine sahip olan kurum, merkeze bağlı köylerde asfalt çalışmalarına başladı. Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ve meclis üyeleri ile birlikte Ergan köyünde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.



Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, "Ekiplerimiz çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerimize başarılar diler, kazasız, belasız bir sezon temenni ederim. Korona virüs pandemisiyle mücadele kamu yatırımlarına engel olmadı. Planlanan tüm yatırımlar hayata geçiriliyor. Sezonun ilk sıcak asfalt çalışmaları geçen hafta başladı. Ekiplerimiz gece gündüz demeden yatırım programını yerine getirmek amacıyla çalışıyor. Meclis üyelerimizle birlikte belirlediğimiz 2020 yılı yatırım programı kapsamında ilçelerimizde ve köylerimizde yer alan sulama, kanalizasyon, köy sosyal tesisi, köy yolu içme suyu projelerini sezonunda tamamlamak için tüm personelimiz sahadalar. Bu çalışmaları yaparken tedbirlerimizi almaya da devam edeceğiz. İlçelerimizdeki şantiyelerimizde kış aylarında karla mücadele de yoğun bir mesai verdiler. Şimdilerde ise belirlenen köylerdeki işlerin bir an önce tamamlanması için 24 saat görev başındalar. İnşallah kazasız ve belasız bir sezon tamamlayacağız." dedi. - ERZİNCAN