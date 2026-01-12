Erzincan\'da Çalışan Gazeteciler Günü Kutlandı ve Ergan Dağı\'ndaki Yatırımlar Değerlendirildi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Gazetecilerin Gününü kutlayarak Erzincan'ın 2025 vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda konuşan Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde hayata geçirilen yatırımlar hakkında teknik bilgiler verdi. Canpolat, merkezin son yıllarda büyük bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, "Yıllarca 20 bin kişinin dahi uğramadığı Ergan'da, geçtiğimiz kış 2 milyon ziyaretçiyi ağırladık. Yaz nüfusunun kış nüfusunu aşması, Ergan'ın yalnızca bir kayak merkezi değil, 12 ay yaşayan bir turizm merkezi olduğunu ortaya koymuştur," dedi.

15-18 Ocak tarihleri arasında 200'ün üzerinde yabancı sporcunun katılımıyla Avrupa Kupası organizasyonunun Ergan Dağı'nda düzenleneceğini hatırlatan Canpolat, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, tatil köyü, bungalovlar ve pist iyileştirme çalışmalarının Gençlik ve Spor Bakanlığı, KUDAKA ve Spor Toto'nun destekleriyle tamamlandığını ifade etti. Ayrıca İl Özel İdaresi'nin yürüttüğü çalışmalarla sulama birliğinin yıllık yaklaşık 30 milyon TL zarardan kurtarıldığını vurguladı.

Programda konuşan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, Erzincan'da hizmet ve eser siyasetini sürdürdüklerini söyledi. Karaman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Ankara'da Erzincan'ın sesi oluyor, her projenin takipçiliğini yapıyoruz. Biz laf değil, iş üretiyoruz. Son 24 yılda ulaştırmadan sağlığa, turizmden sanayiye kadar her eserin altında AK Parti imzası vardır," diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın temel hedefinin huzur ve istikrar olduğunu ifade eden Karaman, "Terörsüz bir Türkiye hedefimiz siyasi bir hesap değil, evlatlarımızın geleceği için ortaya konulmuş güçlü bir iradedir. Bu süreci şehit ailelerimizi incitmeden ve kararlılıkla yürüteceğiz," dedi.

Program, AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı'nın tebrik konuşması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ERZİNCAN