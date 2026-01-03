Erzincan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla "Ahmet Uğurlu Dede Zakirlik ve İrfan Ocağı" açıldı - Son Dakika
Kültür Sanat

Erzincan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla "Ahmet Uğurlu Dede Zakirlik ve İrfan Ocağı" açıldı

Erzincan\'da Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın talimatıyla "Ahmet Uğurlu Dede Zakirlik ve İrfan Ocağı" açıldı
03.01.2026 20:17
Erzincan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, hayırsever iş adamlarının katkılarıyla "Ahmet Uğurlu Dede Zakirlik ve İrfan Ocağı" hizmete açıldı.

Erzincan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, hayırsever iş adamlarının katkılarıyla "Ahmet Uğurlu Dede Zakirlik ve İrfan Ocağı" hizmete açıldı.

Mengüceli Mahallesi'ndeki Binali Yıldırım Parkı'nda hizmete alınan Zakirlik ve İrfan Ocağı'na kentte yaşayan 96 yaşındaki Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'nun ismi verildi.

Vali Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, Alevi dedesi Uğurlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek yaklaşık 45 dakika görüştüklerini söyledi.

Alevi dedesi Uğurlu'nun zakirlik ocağı açılması talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Erzincan, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, gerçekten samimiyetle, hayat tarzı olarak yaşandığı bir şehir. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Erzincan, bu anlamda bütün illere rol model olan bir şehir ve biz bunu hiçbir zaman bırakmamalıyız. Çünkü bizim ortak değerlerimizde hiçbir problem yok. Vatanımız, al bayrağımız, devletimiz, bu kadar birlik ve beraberlik içerisinde. Farklı yollara sapmak, başka yerlere gitmek bize yakışmaz diye düşünüyorum. Önemli olan, buranın yapılırken insanların kalben ve ruhen birleşmeleridir."

"Merkez, zakirlik geleneğini sağlam temeller üzerinde geleceğe taşıyacak"

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ise "Bugün burada bir binanın açılışı değil, kadim bir geleneğin, bin yıllık bir ikrarın geleceğe taşınacağı bir irfan kapısını aralıyoruz." dedi.

Bu köklü mirası sadece yaşatmakla kalmayıp, onu toplumun her kesiminde layık olduğu saygın konuma taşımayı gönül borcu bildiklerini ifade eden Ersin, "Bugün açılışını yaptığımız merkez, gençlerimize 12 hizmet erkanını bir bütün olarak öğretecek, inancımızın asaletini bilimle ve irfanla harmanlayacak ve en önemlisi nefesimiz olan zakirlik geleneğini sağlam temeller üzerinde geleceğe taşıyacaktır." diye konuştu.

Alevi dedesi Ahmet Uğurlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bu gibi insanların yararına yapılan manevi değerler geç kalınmış olsa bile yüce devletimizin adaleti, milletimizin birlik ve beraberliğini sağlamış olacaktır. Sayın Valim, sizin sayenizde bizler hayal kurduklarımıza kavuşuyoruz. Sağ olun, var olun. Mensubu olduğum toplum adına Allah sizden razı olsun."

Tören, açılışı yapılan merkez içerisindeki zakirler tarafından seslendirilen deyişlerle sona erdi.

Açılışa, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Alevi dedeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Ahmet Uğurlu, Kültür Sanat, Erzincan, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 'Ahmet Uğurlu Dede Zakirlik ve İrfan Ocağı' açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Erzincan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla "Ahmet Uğurlu Dede Zakirlik ve İrfan Ocağı" açıldı - Son Dakika
