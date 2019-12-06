Son Dakika Haberleri: Erzincan'da "Göç, Göçmenler Algılar ve Gerçekler" adlı konferans düzenlendi
Son Dakika Güncel Erzincan'da 'Göç, Göçmenler Algılar ve Gerçekler' adlı konferans düzenlendi - Son Dakika

Erzincan'da "Göç, Göçmenler Algılar ve Gerçekler" adlı konferans düzenlendi

6 saat önce

Erzincan'da İl Göç İdaresi'nin organizasyonuyla "Göç, Göçmenler Algılar ve Gerçekler" adlı konferans düzenlendi.

Erzincan'da

Erzincan'da İl Göç İdaresi'nin organizasyonuyla "Göç, Göçmenler Algılar ve Gerçekler" adlı konferans düzenlendi.


Prof. Dr. Erdoğan Büyük Kasap Kongre Merkezinde düzenlenen ve Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok'un moderatörlüğünde gerçekleşen konferansa Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, Doç. Dr. Ahmet Koyuncu, Dr. Öğr. Üyesi Sevil Piriyeva Karaman ve BMMYK temsilcisi Akif Atlı, konuşmacı olarak katıldı.


İl Göç İdaresi Müdürü Kasım Kağan Özlok ve Erzincan Vali Yardımcısı Çağlayan Aydın'ın açılış konuşmalarının ardından konferansa geçildi.


Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, "Göçü bir kriz olarak kabul ediyorsanız bu hiç durmayacak. Bugüne kadar bu sınavı çok iyi verdiğimize de inanıyorum" dedi.


Ok, insan olma hasabiyle hepimiz birer göçmen olduğunu ifade ederek, "Tam da bugünlerde insanlık göçüyor. Bizim bütün çabamız bunu durdurmak. Bugüne kadar da bu sınavı çok iyi verdiğimize de inanıyorum. Göçü bir kriz olarak kabul ediyorsanız bu hiç durmayacak ve bitmeyecek. Tarih boyunca bu yolculuk devam ediyor ve bugünlerde artmış vaziyette. Bu yolculuk nasıl dursun ki? Özellikle gönül coğrafyası olarak tabir ettiğimiz etrafımızdaki coğrafya olmak üzere savaşlar, paylaşımsızlık maalesef insanın yerinde ve yurdundan edilmesi için gerekli ve yeterli sebepler. Öyle bir tufan ki bu; dünyanın hiçbir ülkesinin etkilenmemesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.


Avrupa'nın ve batının iki yüzü olduğunu kaydeden Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, "Birincisi; ortaya koymuş olunan bir felsefesi var. Bunun dışında da batının kanlı ve karşılık bir eli ve hesabı var. Silah satmaya çalışıyor, ilaç satmaya çalışıyor, teknoloji satmaya çalışıyor. Bunun neticesi olarak bu coğrafyadan maalesef kan, gözyaşı, çile ve ızdırap eksik olmuyor. Batı medeniyeti, kanlı ve karışık elini bu coğrafyadan çekerse bu coğrafyanın zenginlikleri bu coğrafyanın çocuklarına yeter de artar. Onları da besleriz, onlarla da paylaşırız. Türk tarihinde hiçbir zaman paylaşmaktan korkmamış ve çekinmemiştir. Geçmişte yaptık bugün de yaparız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün unsurları bir iradeye dayanarak göç politikalarını akılla, bilimle mantıkla yürütüyor ve yönetiyorlar. Hiçbir şeyi eksik etmiyoruz, kapasitemiz çok yüksek" şeklinde konuştu.


Konferans diğer konuşmacıların da sunumlarının ardından soru cevap kısmıyla sona erdi. - ERZİNCAN

CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren Özdemir cinayeti sonrası açık cezaevine geçiş süreci sorgulanmaya başlandı
Ceren Özdemir'i öldüren katilin 4 sayfalık ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç Sabaha karşı geçiş üstünlüğü maddesi değiştirildi! Artık vekiller kırmızı ışıkta geçebilecek Okul koridorunda dehşet anları; silahlı öğrenci böyle yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 21:39:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da "Göç, Göçmenler Algılar ve Gerçekler" adlı konferans düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]