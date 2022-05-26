Işkın toplarken ayağını kıran kadını AFAD, UMKE ve JAK ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Işkın toplarken ayağını kıran kadını AFAD, UMKE ve JAK ekipleri kurtardı

26.05.2022 19:15

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde dağlık ve sarp arazide ayağını kırarak mahsur kalan kadın, AFAD, UMKE ve JAK ekiplerinin çalışması sonucu askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde dağlık ve sarp arazide ayağını kırarak mahsur kalan kadın, AFAD, UMKE ve JAK ekiplerinin çalışması sonucu askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'dan Üzümlü ilçesi Pınarlıkaya Köyü'ne gelen 62 yaşındaki Gülten Biçer, ışkın bitkisi ile mantar toplamak için yakını ile birlikte dağlık araziye çıktı. Bir süre sonra ayağını kıran ve hareket edemeyen Biçer'in kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, dağlık ve sarp arazi yapısına sahip bölgedeki hastaya ulaşmak için çalışma başlattı.

Güçlükle bölgeye giden ekipler, hastanın ambulansa sevkini gerçekleştiremeyince bölgeye askeri helikopter gönderildi.

Biçer, helikoptere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Biçer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Işkın toplarken ayağını kıran kadını AFAD, UMKE ve JAK ekipleri kurtardı
Işkın toplarken ayağını kıran kadını AFAD, UMKE ve JAK ekipleri kurtardı
Işkın toplarken ayağını kıran kadını AFAD, UMKE ve JAK ekipleri kurtardı
Işkın toplarken ayağını kıran kadını AFAD, UMKE ve JAK ekipleri kurtardı
Işkın toplarken ayağını kıran kadını AFAD, UMKE ve JAK ekipleri kurtardı
Işkın toplarken ayağını kıran kadını AFAD, UMKE ve JAK ekipleri kurtardı
Işkın toplarken ayağını kıran kadını AFAD, UMKE ve JAK ekipleri kurtardı
Işkın toplarken ayağını kıran kadını AFAD, UMKE ve JAK ekipleri kurtardı
Işkın toplarken ayağını kıran kadını AFAD, UMKE ve JAK ekipleri kurtardı

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Kaynak: AA

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