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Erzincan'da otobüs kazası(2)

6 saat önce

Erzincan'da, kaza yapan hafif ticari araca çarpmamak için manevra yapan, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 18 kişi yaralandı.

Erzincan'da, kaza yapan hafif ticari araca çarpmamak için manevra yapan, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 18 kişi yaralandı.

Erzurum-Erzincan kara yolu Üzümlü mevkisi Karakaya köyü yol ayrımında Evgi Altınsoy idaresindeki 55 LM 785 plakalı hafif ticari araç, sürücününün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyelerlere çarptı.

Kazanın olduğu esnada aynı yönde seyir halindeki Mehmet Ali Karaman idaresindeki 34 BL 8655 plakalı yolcu otobüsü kaza yapan araca çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrildi.

Kazada, 2'si ağır, 18 kişi yaralandı.

Olay sebebiyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bazı yaralılar ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Kazanın nedeniyle karayolunda trafik, yaklaşık 2 saat kontrollü şekilde sağlandı.

Üzümlü ilçe Kaymakamı Enver Yılmaz da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kazaya karışan hafif ticari aracın çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından karayolu tamamen trafiğe açıldı.

Erzincan'da otobüs kazası(2)

Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:33 Kaynak: AA
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