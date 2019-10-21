Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Şafak Sezer'e öğrencilerden yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Erzincan'da Şafak Sezer'e öğrencilerden yoğun ilgi

Erzincan'da Şafak Sezer'e öğrencilerden yoğun ilgi

1 saat önce

Erzincan'da Şafak Sezer'e öğrencilerden yoğun ilgiERZİNCAN - 1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül törenine katılmak için Erzincan'a gelen ünlü oyuncu Şafak Sezer'e üniversiteli öğrenciler tarafından gösterilen yoğun ilgi izdihama neden oldu.

Erzincan'da Şafak Sezer'e öğrencilerden yoğun ilgi

ERZİNCAN - 1. Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali ödül törenine katılmak için Erzincan'a gelen ünlü oyuncu Şafak Sezer'e üniversiteli öğrenciler tarafından gösterilen yoğun ilgi izdihama neden oldu.

Erzincan'a gelen oyuncu Şafak Sezer üniversiteli öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Törenin ardından boşalan salonda öğrenciler tarafından etrafı sarılan Şafak Sezer uzun süre salondan çıkamadı. Üniversite öğrencilerinin Şafak Sezer ile öz çekim yapmak için adeta yarıştığı anlarda ise izdiham yaşandı. Onlarca öğrencinin arasında kalan Şafak Sezer, öğrencilerle uzun süre öz çekim yaptı. Kamera ile görüntülendiğini fark eden Şafak Sezer "Magazin yapmayalım" diyerek etrafındaki öğrencileri güldürdü.

Öğrencilerin öz çekim isteğini geri çevirmeyen Sezer, yaklaşık yarım saat sonra salondan ayrılabildi.

Erzincan'da Şafak Sezer'e öğrencilerden yoğun ilgi

Film Festivali, Şafak Sezer, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:09 Kaynak: İHA
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