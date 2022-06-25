Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılardan anne Merve Doğan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Erzincan 'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve baba ile iki çocukları yaralandı.

Kaynak: AA

Serdar Doğan, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki anne ve baba ile 2 çocukları yaralandı - Son Dakika

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