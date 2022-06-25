Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki anne ve baba ile 2 çocukları yaralandı - Son Dakika
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Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki anne ve baba ile 2 çocukları yaralandı

25.06.2022 14:25
Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki anne ve baba ile 2 çocukları yaralandı

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve baba ile iki çocukları yaralandı.

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve baba ile iki çocukları yaralandı.

Serdar Doğan'ın (34) kullandığı 38 AFV 369 plakalı otomobil, Erzincan- Erzurum kara yolunun Üzümlü ilçesi Balabansarıkaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Merve, çocukları Ensar Eyüp (8) ve Erdal Yusuf Doğan (6) yaralandı.

Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne Merve Doğan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Serdar Doğan, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki anne ve baba ile 2 çocukları yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki anne ve baba ile 2 çocukları yaralandı - Son Dakika
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