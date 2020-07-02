Erzincan'da sel ve heyelanın yaşandığı köyde vali incelemelerde bulundu - Son Dakika

Erzincan'da sel ve heyelanın yaşandığı köyde vali incelemelerde bulundu

-Vali Makas: "Şükrediyoruz ki mala geldi, cana gelmedi. Cana gelse kimseye izah edemezdik biz bunu"

ERZİNCAN - Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Günebakan köyünde meydana gelen sel ve heyelan afetinin ardından Vali Mehmet Makas, köyde incelemelerde bulundu. Vali Makas, "Şükrediyoruz ki mala geldi, cana gelmedi. Cana gelse kimseye izah edemezdik biz bunu" dedi.

Bugün akşam saatlerinde Günebakan köyünde meydana gelen afetin hemen ardından Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve diğer yetkililer köye gitti. Afetzede vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunarak incelemelerde bulunan Vali Makas, gereken çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Vali Makas, "Şükrediyoruz ki mala geldi, cana gelmedi. Cana gelse kimseye izah edemezdik biz bunu. Bu bölgede yapılaşma yok. Eğer kaçak yapılaşma varsa da onun tedbirini alırsınız. Kanun neyi emrediyorsa. Yarın bugün afat durumunda kimse kara kaşım kara gözüm buraya yapmamıza müsaade ettiniz deme doğrumu. Allah etmesin şurada bir tane evladımız ölse ne olurdu? Bunun için arkadaşlar bu da bize ders. Toparlayacağız bu yatakta ev yaptırmayacağız. Doğa verdiğini alıyor. Dolayısıyla tedbirimizi alacağız" diye konuştu.

Köyde iş makinalarıyla sel ve heyelanın zarar verdiği alanlarda çalışma başlatıldı.