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Erzincan'da sincaplar renkli görüntüler oluşturdu

29 dakika önce

- Erzincan'da sincaplar renkli görüntüler oluşturduERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde ağaçların arasında daldan dala zıplayan iki yavru sincap renkli görüntüler oluşturdu.

- Erzincan'da sincaplar renkli görüntüler oluşturdu

ERZİNCAN - Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde ağaçların arasında daldan dala zıplayan iki yavru sincap renkli görüntüler oluşturdu.

Erzincan merkeze 33 kilometre uzaklıktaki Çağlayan Beldesinde meyve ağaçlarının dallarında zıplayıp, cevizle karınlarını doyuran kızıl renkli iki yavru sincap İHA muhabirinin objektifine yansıdı.

İnsanlardan fazla ürkmedikleri gözlemlenen iki sincap, bir süreliğine kameraya adeta poz verdi. Daha sonra ağaçların yüksek noktalarına çıkan sincaplar birbirlerinden ayrılarak farklı dallarda karınlarını doyurmaya devam etti.

Yöre halkından Murat Aydemir, "Bu civarda yaban hayatından çeşitli hayvan cinsi barınmakta. İnsanlar zarar vermediği için hayvanlarda fazla ürkek değil ve doğa da rahatlıkla barınabiliyorlar. Başka bir yerde bu kadar rahat bu sincapları görüntüleyebilmek çok zor olur" dedi.

Çağlayan, Erzincan, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:32 Kaynak: İHA
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