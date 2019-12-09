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Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 18 yaralı

6 saat önce

Erzincan'da kaza yapan hafif ticari araca çarpmamak için manevra yapan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 18 kişi yaralandıErzurum-Erzincan kara yolu Üzümlü mevkisi Karakaya köyü yol ayrımında Evgi Altınsoy idaresindeki 55 LM 785 plakalı hafif ticari araç, kontrolden...

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 18 yaralı, System.String[]

Erzincan'da kaza yapan hafif ticari araca çarpmamak için manevra yapan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 18 kişi yaralandı

Erzurum-Erzincan kara yolu Üzümlü mevkisi Karakaya köyü yol ayrımında Evgi Altınsoy idaresindeki 55 LM 785 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Aynı yönde seyir halindeki Mehmet Ali Karaman'ın kullandığı 34 BL 8655 plakalı yolcu otobüsü kaza yapan araca çarpmamak için manevra yapınca şarampole devrildi.

Kazada 2'si ağır, 18 kişi yaralandı.

Olay sebebiyle bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, yaklaşık 2 saat kontrollü şekilde sağlandı.

Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kazaya karışan hafif ticari aracın çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından kara yolu trafiğe açıldı.

Erzincan, Karakaya, Üzümlü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:26 Kaynak: AA
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