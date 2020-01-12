Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

16 dakika önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.


Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce kayakseveri ağırlayan kayak merkezi, doğasıyla da ziyaretçilerine eşsiz manzaraya karşı kayak yapma imkanı sunuyor.


Kent merkezine 12 kilometre, havalimanına 13 dakika mesafede bulunan kayak merkezi, uzunlukları bin 363 ile 2 bin 500 metre arasında değişen ve farklı zorluk derecesine sahip 4 pistiyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Erzincan'da etkili olan yağışlarla kar seviyesinin yeterli seviyeye ulaştığı kayak merkezi, hafta sonu tatilinde kayak yapmak isteyenlerin akınına uğruyor.

Dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buz tutan Ergan Dağı Kayak Merkezi'ndeki doğal göl de ziyaretçilere kartpostallık görüntüler sundu.

Ziyaretçilerden Mustafa Bahar Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışıyla başlayan kayak sezonunun hayırlı olmasını diledi.

Ergan Dağı kayak pistinin hem uzunluğu hem de genişliğiyle Türkiye'deki sayılı pistlerden biri olduğunu belirten Oktay, tüm kayakseverleri merkeze davet etti.


Recep Yılmaz ise hafta sonu tatilini Ergan Dağı'nda geçirdiklerini belirterek, "Muhteşem bir manzara var. Hava da çok güzel. Herkesin burayı görmesini istiyorum. Bugün ilk defa kayak yapmayı öğrendim. Çocukken köyde leğenlerle kayardık. Oradan gelen bir tecrübemiz de var." diye konuştu.


Ankara'dan gelen Ahmet Çelik de Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın keyifli bir tecrübe olduğunu söyledi.

Kayak Merkezi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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