Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır: "Kuşkusuz, ilk emri "oku" olan bir dinin mensupları olarak öğretmenlerimizin üstlendiğiniz kutsal vazifenin... - Son Dakika

Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır: "Kuşkusuz, ilk emri "oku" olan bir dinin mensupları olarak öğretmenlerimizin üstlendiğiniz kutsal vazifenin...

24.11.2020 09:02
Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır:

Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Kuşkusuz, ilk emri "oku" olan bir dinin mensupları olarak öğretmenlerimizin üstlendiğiniz kutsal vazifenin değerinin idrakindeyiz" dedi.

Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Kuşkusuz, ilk emri "oku" olan bir dinin mensupları olarak öğretmenlerimizin üstlendiğiniz kutsal vazifenin değerinin idrakindeyiz" dedi.

Müftü Çakır, geleceği inşa etmede öğretmenlerin önemli bir görev üstlendiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kur'an Kursları öğreticilerimiz ve değerli Öğretmenler! Geleceğimizi inşa etmede son derece önemli ve hayati bir görevi deruhte etmekte olan sizlerin, yüklendiğiniz misyon ve vizyon itibariyle her gününüzün ayrı bir önemi ve takdir edilmesi gereken vechesi vardır. Kuşkusuz, ilk emri "oku" olan bir dinin mensupları olarak üstlendiğiniz kutsal vazifenin değerinin idrakindeyiz. Öğretmenlik, öğreticilik "olmazsa olmaz" mesleğinin başında sizler geliyorsunuz. Nasıl ki bilmek, öğrenmek insanın fıtratında var olan bir olgu ise, bunu geliştirmek, terbiye etmek, doğru biçimde yönlendirmek ve bir yararlar manzümesi olarak insanlığın önüne koymak ta sizlerin omuzlarına yüklenmiş bir zarurettir.

Bu yönüyle sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. İlim ve irfan yolunda yürümeye başladığımız ta ilk günden itibaren, sevgi, şefkat, fedakarlık ve büyük bir özveriyle, gece-gündüz demeden bizleri sarıp sarmalayan, bilgi, hikmetli davranış, üretkenlik gibi özellik ve güzelliklerle ufkumuzu açan, yolumuza ışık tutan hocalarımız, öğretmenlerimiz sayesinde bir bilinç ve başarı elde etmiş ve bunun semeresini hasad etmekteyiz.

Çocuklarımızın, gençlerimizin insanca yetişmelerinde büyük katkıları olan, her türlü fedakarlığı esirgemeyen hocalarımıza minnet borçluyuz. Geleceğimizin temellerini atan birer sanatkarlar olarak, nesillerimizin kişilik hamurunu şekillendiren öğretmenlerimizi hocalarımızı 24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü vesilesiyle bir kez daha yad ediyor, emeklerine ve hizmetlerine teşekkürü bir borç biliyoruz. Bu uğurda şehit olanlara, vefat edenlere de Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum.

"İlim Çin'de bile olsa onu alın" düsturuyla bize ilmin kadr-u kıymetini ilk öğreten Peygamber Efendimiz (s.a.v.) in öğretilerinden hareketle, bir "bilgi kirlenmesi" yaşadığımız günümüzde siz öğretici ve öğretmenlerimize çok daha büyük sorumluluklar düşmekte, hakkı batıldan ayıracak, toplumu sahih bilgiye kavuşturacak ve huzurlu bir hayat nizamını sağlayacak bilgi gücü sizlerin elinizdedir.

Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. İçinde bulunduğumuz bu pandemi döneminin sona ermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederken, Kur'an kurslarımızın, okullarımızın tekrar öğrencilerle dolup taşmasını, eski coşkulu günlere kavuşmasını temenni ediyorum. Bu uğurda vazifesini ifa edip emekli olmuş hocalarımıza saygılarımı sunarken, vefat etmiş olanlarını da rahmetle yad ediyorum." - ERZİNCAN

Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır: Kuşkusuz, ilk emri oku olan bir dinin mensupları olarak öğretmenlerimizin üstlendiğiniz kutsal vazifenin...

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır: 'Kuşkusuz, ilk emri 'oku' olan bir dinin mensupları olarak öğretmenlerimizin üstlendiğiniz kutsal vazifenin... - Son Dakika


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