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Son Dakika Güncel Erzincan Tanıtım Günlerine yoğun ilgi

Erzincan Tanıtım Günlerine yoğun ilgi

6 saat önce

İstanbul Maltepe'de düzenlenen Erzincan Tanıtım Günlerini ikinci günde yaklaşık 45 bin kişi ziyaret etti.

Erzincan Tanıtım Günlerine yoğun ilgi, System.String[]

İstanbul Maltepe'de düzenlenen Erzincan Tanıtım Günlerini ikinci günde yaklaşık 45 bin kişi ziyaret etti.


Maltepe'de düzenlenen Erzincan Tanıtım Günleri programının ikinci gününde İstanbul'da yaşayan Erzincanlılar program alanına giderek memleket özlemini giderdi.


Erzincan'ın çeşitli yöresel zenginliklerini içeren ürünler ve etkinlik alanında oluşturulan restoranlarda kente özgü yemekler vatandaşların beğenisini topladı. Yöresel ürünler içerisinde tulum peyniri döner şeklinde kesilerek, katılımcılara lavaş ekmeği arasında ikram edildi.


Tanıtım günlerine gelen vatandaşlar kentin tanıtımının yapıldığı Refahiye, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Çayırlı, Tercan ve Üzümlü ilçelerine ait stantların yer aldığı alanlara yoğun ilgi gösterdi.


Stantlarda zaman zaman davul zurna ile klarnet ve çeşitli enstrümanlarla canlı müzik yapılırken ziyarete gelenler halay çekmeyi ihmal etmedi.


Kentte üretilerek, alanda satılan ve ikram edilen yüzlerce ürün ziyaretçiler tarafından yoğun talep gördü.


Erzincan Tanıtım Günleri programının ikinci gününde Erzincanlı sanatçılardan Aynur Güneş, Öznur Sulari, Halis Aslan, Nursel Çiçek, Fehmi Güneş, Cengiz Yurtsever, Özden Irmak, Ahmet Yiğit, Ozan Abdullah Çayıroğlu ve Arif Kurt'un konserleri ile katılımcılar Erzincan türkülerine olan hasretlerini giderdi.


Ayrıca 9 Kasım Cumartesi günü TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım tarafından yapılacak açılış ile katılımın daha da artması bekleniyor. - ERZİNCAN

İstanbul, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:47 Kaynak: İHA
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