Erzurum
'a şehit ateşi düştü (EK)
ACILI BABA: AĞLAMAYIN BAŞIMIZ DİK Afrin
'de şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin cenazesi akşam saatlerinde askeri uçakla memleketi Erzurum'a getirildi. Askeri Havalimanı'nda şehit Öznütepe'nin cenazesi Vali Okay Memiş
, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp
Tavlaşoğlu, askeri erkan ve şehit yakınları tarafından karşılandı. Umut Öznütepe'nin gözyaşı döken yakınlarına acılı baba Yusuf Öznütepe, "Ağlamayın, başımız dik" diye seslendi. Şehidin naaşı askeri uçaktan indirildikten sonra İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula
dua ederek helallik istedi. Baygınlık geçiren şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Yarın toprağa verilecek olan şehit Umut Öznütepe'nin cenazesi Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi
morguna konuldu.
BABA EVİ BAYRAKLARLA DONATILDI
Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe'nin acı haberinin ardından Aziziye
ilçesi Saltuklu Mahallesi'ndeki baba evi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, evin önüne taziye çadırı kurarken, Sağlık Müdürlüğü'nün görevlendirdiği 2 ambulans, şehit ailesinin evinin önünde bekledi. Haberi alan şehit yakınları ve mahalle sakinleri taziye ziyareti için eve akın etti.
'TÜRK ÇOCUĞU YURTSUZ KALAMAZ'
Afrin'de mevzi değiştirirken şehit olan Piyade Onbaşı Umut Öznütepe'nin sosyal medya paylaşımları da duygulandırdı. Öznütepe'nin, instagram hesabında Aziziye Destanı'nın kadın kahramanı Nene Hatun
'un 'Türk çocuğu öksüz kalır da yurtsuz kalamaz' sözünü paylaştığı görüldü.
ERZURUM (DHA
)
(Tür: Yurt)