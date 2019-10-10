Erzurum AÇSH İl Müdürü İlbaş, çalışmalarını anlattı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, düzenlediği toplantıda kurumun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İlbaş, Yakutiye ilçesindeki Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi'nde gerçekleştirilen toplantıda çocuklar, engelliler, kadın ve aile toplum hizmetleri ile şehit aileleri ve gazilere yönelik desteklerin verildiğini belirtti.

Erzurum'a vakıflar da dahil edildiğinde 52 milyon lira para girişinin olduğunu, bunun belli bölümünün kurumsal çalışmalarda kullanıldığını anlatan İlbaş, "Hem ekonomik hem de sosyal ve psikolojik destek anlamında önemli çalışmalar yapılıyor. Hizmet kalitesinin artırılması noktasında bir çok Avrupa ülkesinden çok daha iyi standartlarda imkanlar sunuluyor" dedi.

İlbaş, toplantının ardından basın mensuplarına örnek çocuk evini gezdirdi.