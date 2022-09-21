Erzurum ile Azerbaycan'ın Şuşa kenti arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı - Son Dakika
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Erzurum ile Azerbaycan'ın Şuşa kenti arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı

21.09.2022 17:32
Erzurum ile Azerbaycan'ın Şuşa kenti arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Şuşa Devlet Tarih ve Mimari Koruma Alanı Başkanı Meftun Abbasov arasında Erzurum ile Azerbaycan'ın Şuşa kentinin "Kardeş Şehir" olması için protokol imzalandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Şuşa Devlet Tarih ve Mimari Koruma Alanı Başkanı Meftun Abbasov arasında Erzurum ile Azerbaycan'ın Şuşa kentinin "Kardeş Şehir" olması için protokol imzalandı.

Abbasov ve beraberindeki heyet, Sekmen'i makamında ziyaret ederek iki ülkenin ortak çalışmaları ve atılan adımlar hakkında bir süre sohbet etti.

Sekmen, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile Türkiye'nin sonsuza kadar "iki devlet tek millet" ilkesinden ayrılmayacağını vurguladı.

Erzurum'un Şuşa ile önemli bağları olduğunu belirten Sekmen, "Azerbaycan bilindiği üzere bizim canımızdır. Karabağ, Nahçıvan olmak üzere bütün şehirleri bizim için önemli ancak Şuşa'nın bizim için ayrı bir önemi var. Şuşa ile kardeşliğimiz de ilelebet sonsuza kadar hiç bitmeyecektir" dedi.

Abbasov ise iki şehrin konuşmalarının da birbirine benzediğini ve ortak özelliklerinin çok fazla olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Sekmen ile Abbasov arasında protokol imzalandı.

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Kaynak: AA

Mehmet Sekmen, Azerbaycan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum ile Azerbaycan'ın Şuşa kenti arasında 'Kardeş Şehir' protokolü imzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum ile Azerbaycan'ın Şuşa kenti arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı - Son Dakika
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