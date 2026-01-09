Erzurum'da 1001 Hatim Programlarının Üçüncüsü Müderris Ahmet Efendi Camii'nde Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erzurum'da 1001 Hatim Programlarının Üçüncüsü Müderris Ahmet Efendi Camii'nde Yapıldı

Erzurum\'da 1001 Hatim Programlarının Üçüncüsü Müderris Ahmet Efendi Camii\'nde Yapıldı
09.01.2026 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da düzenlenen 1001 Hatim programlarının üçüncüsü, Müderris Ahmet Efendi Camii'nde yoğun katılımla gerçekleşti. İl Müftülüğü tarafından organize edilen etkinlikte Kur'an tilavetleri din görevlileri tarafından okundu. Programa TDV Genel Müdürü İzani Turan ve ilçe müftüleri katıldı. Program, İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın duasıyla sona erdi.

Erzurum'da devam eden 1001 Hatim programlarının üçüncüsü Müderris Ahmet Efendi Camii'nde düzenlendi.

Yediden yetmişe vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda Kur'an'ın sesi, din görevlilerimizin tilavetleriyle süslendi. Erzurum'da 1001 Hatim Kur'an ziyafetlerinin üçüncüsü düzenlendi. İl Müftülüğünce yürütülen programlar kapsamında, her hafta cuma gecesi "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Dua" programları düzenleniyor.

Açılışı yeni yapılan Yıldız Kardeşler Camii'nde başlayan programların üçüncüsü, Yakutiye ilçe Müftülüğü'ne bağlı Müderris Ahmet Efendi Camii'nde gerçekleştirildi. Bir dizi program kapsamında Erzurum'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, merkez ilçe müftüleri, müftülük çalışanları ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda, Lalapaşa Cami İmam Hatibi Ali Turhan, Alaca Mahallesi Cami İmam Hatibi İsrafil Uluş, Mehmet Zahit Kotku Cami Müezzin Kayyımı Veyiz Aksakal ve Şehit Murat Ellik Cami İmam Hatibi Fatih Yilmaz tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

Program, İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın yaptığı dua ile son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Efendi, İzani Turan, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 1001 Hatim Programlarının Üçüncüsü Müderris Ahmet Efendi Camii'nde Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma 6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Hindistan’da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü
19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
İlk kare geldi Fransız yıldız resmen Fenerbahçe’de İlk kare geldi! Fransız yıldız resmen Fenerbahçe'de
Taksicilere “mali cihaz“ zorunluluğu geliyor Taksicilere "mali cihaz" zorunluluğu geliyor

09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
09:45
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: “Doğruluk mu cesaret mi“ oyunu sonrası ilişki iddiası
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: "Doğruluk mu cesaret mi" oyunu sonrası ilişki iddiası
09:42
Giden gidene Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
09:05
Komşu yanıyor Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
09:04
Suriye ordusunun YPG’ye verdiği süre doldu Yeni operasyon başlıyor
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor
08:14
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 10:18:14. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da 1001 Hatim Programlarının Üçüncüsü Müderris Ahmet Efendi Camii'nde Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.