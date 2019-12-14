Erzurum'da 39 milyon liralık yatırımların toplu açılışı yapıldı - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Palandöken Belediyesinin 39 milyon lira değerindeki yatırımlarının toplu açılışı törenle gerçekleştirildi.

Palandöken ilçesindeki Yunusemre Mahallesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'u güzelleştirmek ve geliştirmek için gayret ettiklerini söyledi.

Hizmet açısından arzu edilen noktaya ulaşmayı amaçladıklarını ifade eden Sekmen, "Büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak hizmetlerimize devam ediyoruz ve daha çok hizmet yapacağız. Cumhur İttifakı olarak, AK Parti ve MHP'li arkadaşlarımızın gayretiyle şehrimizin bir ucundan diğer ucunu yenileyeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek yatırımların açılışı yapıldı.

Programa, Erzurum Vali Yardımcısı Önder Coşğun, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile vatandaşlar katıldı.