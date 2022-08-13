Plaklarını satıp 4 çocuğunu üniversitede okuttu - Son Dakika
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Plaklarını satıp 4 çocuğunu üniversitede okuttu

13.08.2022 12:02
Plaklarını satıp 4 çocuğunu üniversitede okuttu

ERZURUM'da Ahmet Çapan (61), yıllarca biriktirdiği yaklaşık 7 bin plaklık koleksiyonunun bir bölümünü satarak 4 çocuğunu üniversitede okutup meslek sahibi olmalarını sağladı.

ERZURUM'da Ahmet Çapan (61), yıllarca biriktirdiği yaklaşık 7 bin plaklık koleksiyonunun bir bölümünü satarak 4 çocuğunu üniversitede okutup meslek sahibi olmalarını sağladı. Geriye kalan yaklaşık 2 bin 500 plağı müzik öğretmeni olan küçük oğluna veren Çapan, "Çok üzüldüm ama evlatlarımın geleceği için yapmak zorundaydım" dedi.

Yakutiye ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Ahmet Çapan, çocukluk yıllarından itibaren plak biriktirmeye başladı. Çapan, evinin bir odasını yaklaşık 7 bine yakın plaktan oluşan koleksiyonuna ayırdı. Çocukları peş peşe üniversiteyi kazanınca Ahmet Çapan, onların masraflarını karşılayabilmek için plaklarının büyük bir bölümünü satmak zorunda kaldı. Çapan'ın çocukları eğitimlerini tamlayıp yazar, akademisyen, öğretmen ve mühendis oldu.

Yıllar sonra çocukları, aldıkları maaşlarla babalarının kendileri için sattığı koleksiyondaki bazı parçaları tamamladı. Bugün evinde sakladığı ve zaman zaman dinlediği plakların değerinin yaklaşık 1,5 milyon lira olduğunu söyleyen Ahmet Çapan, "Türk Telekom'den emekli oldum. Tek maaşla 6 nüfus geçiniyorduk. Çocuklarım üniversiteyi kazanınca destek olması için plaklarımı tek tek satmaya başladım. Benim için zor oldu ama evlatlarımın geleceği için yapmak zorundaydım. Sağ olsun onlar da üniversite eğitimlerini tamamlayıp iş sahibi oldular. Hatta satarken üzüldüğüm birkaç plağı alıp yerine koydular. 7 bine yakın plak vardı. Şu anda 2 bin 500 civarında. Bazen ailece bazen de tek başıma odayı girip burada onları dinliyorum" diye konuştuFikret Kızılok, Yaşar Güvenir, Erkin Koray, Cem Karaca, Barış Manço, İlhan İrem, Edip Akbayram, Bergen, Orhan Gencebay gibi birçok sanatçıya ait plaklardan oluşan koleksiyonu müzik öğretmeni olan küçük oğlu Muhammet Çağatay Çapan'a (33) devrettiğini söyledi.

8 yıllık müzik öğretmeni Muhammet Çağatay Çapan, "Ortaokul ve lise yıllarında müziğe iyice merak salmıştım. Kendimi bildim bileli babamın böyle bir sevdası ve tutkusu var. Yıllar geçtikçe bize de aşıldı. Tabi babamın önceden daha geniş bir arşivi vardı. Biz üniversite okurken bir kısmından fedakarlık yapmak zorunda kaldı. Çünkü 4 kardeş aynı anda üniversite okuyorduk. Ama şükürler olsun şimdi işimize, gücümüze başlayınca o arşivimizden kaybettiğimiz plakların bir bölümünü tekrar geri katabildik. Elimden geldiğince bu güzelliğe sahip olmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Çocukluk, Çocuk, Güncel, Son Dakika

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