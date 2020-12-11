Erzurum'da Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi - Son Dakika

Erzurum'da Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi

11.12.2020 14:35

Erzurum'da Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi Erzurum'da, Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi.

Erzurum'da Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi

ERZURUM - Erzurum'da, Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi.

Türkiye genelindeki tüm camilerde cuma namazı hutbesinde 'Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız' konulu hutbe okundu. Suyun, israf edilmemesi ve bilinçli kullanılmasını konu alan hutbede, ihtiyaçtan fazla kullanılan suyun geleceği tehlike altında bırakacağına dikkat çekildi.

Erzurum'da tarihi Lala Paşa Cami'inde de Cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılınan namazın ardından vatandaşlar yağmur duası etti. Cami içerisinde yaşanan yoğunluğun yanı sıra soğuk havaya rağmen çok sayıda vatandaşta cami avlusunda açık alanda Cumana namazını kıldı yağmur duasına katıldı.

Erzurum'da Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi
Erzurum'da Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi
Erzurum'da Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi
Erzurum'da Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Erzurum'da Cuma namazı sonrası yağmur duası edildi - Son Dakika


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